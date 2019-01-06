Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Халатность, приведшая к трагедии: о взрыве в Магнитогорске
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет
Станислав Ярушин показал, как играет в хоккей с 4-летним сыном
Самые влиятельные звезды российского ТВ: тогда и сейчас
Сотни дорогих квартир в Москве оказались «мертвыми»
Скворцова высказалась о медицине в России На реализацию национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году направят более триллиона рублей
Станислав Ярушин показал, как играет в хоккей с 4-летним сыном
Backstreet Boys сняли в новом клипе своих детей
7 болезней, которые распознает не каждый врач
Три способа понять, что вам пора худеть
Виктор Разумовский скончался на 87-м году жизни - СМИ
Разин сказал, почему Кельми будут хоронить тайно
Пенелопа Крус стала героиней стильной фотосессии для глянца
Полина Гагарина надела на выступление золотое платье-сетку
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет
Странный след в небе оказался не тем, о чем думали
Суши, шансон и водка: чем живет Сахалин и зачем туда ехать
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Фоторепортажи
30Кого мы потеряли в 2018 году
12Католики по всему миру встретили Рождество
07:38 (мск), источник: ТАСС

Глава NASA заявил, что отменил приглашение Рогозину из-за позиции сенаторов

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/ — Джим Брайденстайн отметил, что идея пригласить директора Роскосмоса в США была попыткой «сохранить прочные рабочие отношения, которые держались в стороне от геополитики».

Источник: AP 2018

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн принял решение отменить визит директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США из-за позиции американских сенаторов. Об этом глава космического ведомства США рассказал в опубликованном в субботу интервью газете The Washington Post.

Мы слышали от множества сенаторов, что это [приглашение Рогозину посетить США] не слишком хорошая идея. И я стремился действовать в соответствии с интересами сенаторов, поэтому я отменил приглашение.

По данным The Washington Post, ранее речь шла о переносе визита на неопределенный срок, однако впоследствии NASA приняло решение отменить его.

Читайте также
Санкции ждут детей

Брайденстайн подчеркнул также, что идея пригласить директора Роскосмоса в США была попыткой «сохранить прочные рабочие отношения, которые держались в стороне от геополитики и даже партийных разногласий внутри США, и это было хорошо для обеих стран». Он заметил, что это было «хорошо и для всего мира, когда страны, у которых есть разногласия по множеству других вещей, могут сотрудничать в космической сфере». По словам Брайденстайна, он не консультировался с Белым домом, когда приглашал Рогозина в США, а также не консультировался и теперь, когда отменил это приглашение.

NASA в пятницу распространило заявление, в котором сообщило, что проинформировало российскую сторону о том, что визит Рогозина в США «необходимо отложить», отметив также, что новая дата визита пока не назначена. Роскосмос в субботу заявил, что ждет официальных разъяснений NASA по организации ответного визита российской делегации в США. При этом еще 2 января пресс-секретарь NASA Меган Пауэрс сообщала, что управление продолжает подготовку визита Рогозина в США, несмотря на критику в Вашингтоне.

Читайте также
Рогозин рассказал о заинтересованности США в российских ракетных двигателях

Ранее ряд американских чиновников и законодателей высказались против планируемого визита главы Роскосмоса.

В октябре директор NASA Джим Брайденстайн в интервью ТАСС сообщил, что хотел бы, чтобы Рогозин в ходе своего визита в Соединенные Штаты выступил в Университете Райса (в Хьюстоне, штат Техас). Он также сообщил, что администрация президента Дональда Трампа приняла решение о временном выводе директора Роскосмоса из-под американских санкций с тем, чтобы тот мог совершить поездку в США по приглашению NASA. Рогозин с 2014 года находится под санкциями США в связи с ситуацией вокруг Украины.

Читайте также: Освоить Луну и Марс: как «Союз МС-10» объединил Роскосмос и NASA

 Вечер с участием первых лиц в Большом театре (фото)
"Стали поливать грязью нашу свадьбу. Столько гадостей понаписали"
Абэ заявил о выгоде мирного договора России и Японии для США
Эксперты оценили, что ждет Украину после предоставления томоса
Находившаяся больше десяти лет в коме женщина родила ребенка
Норвежский спортсмен извинился за оскорбление лыжников России
Российская «молодежка» завоевала «бронзу» МЧМ-2019
Военные пропустили приезд министра обороны ЦАР в Петербург
Турция отклонила предложение США отказаться от закупки С-400
Спорт
Сборная России по хоккею завоевала «бронзу» МЧМ-2019 В матче за третье место команда Валерия Брагина победила швейцарцев
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Лучшее за 2018: «Жигули» против «Москвича» Отцам было не до выбора — дефицит! Хватай что дают. Детям не легче. Советская классика вроде только вчера колесила по дорогам, как вдруг перешла в разряд раритетов, за которыми надо охотиться. Поэтому «шестерка» и 2140 снова на ринге
Кино
9 диких выходок, которые помогли актерам получить роли мечты Зрителю неискушенному кажется, что залогом попадания в кино является эффектная внешность, талант и связи, но это не совсем так. Мы собрали девять совершенно абсурдных причин, по которым актеры получали знаковые и важные роли.
Недвижимость
6 причин переплатить за жилье
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как вырастут цены на жилье в 2019 году
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Дети
Находившаяся больше десяти лет в коме женщина родила ребенка До наступления родов персонал клиники не знал о беременности пациентки
Леди
Тайные связи: звезды, которые долго скрывали свои отношения Какие знаменитости предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читай в нашем материале.
Все о ремонте
Самые уютные традиции народов мира по зимнему украшению дома
Как использовать оставшиеся обои: 13 идей по декору мебели
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь