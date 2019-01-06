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09:09 (мск), источник: РИА Новости

«Не салатом единым». Что полезно делать на Рождество

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Алексей Михеев. В ночь на понедельник православные христиане встретят Рождество Христово. С этим праздником связано множество традиций — какие из них чисто народные, какие «сертифицированы» Церковью и что, собственно, празднуют верующие, узнал корреспондент РИА новости.

Источник: РИА Новости

До первой звезды — нельзя!

Только ленивый не написал о том, как на Руси в сочельник — вечер накануне Рождества — народ гулял и в то же время… постился. Во всяком случае «до первой звезды». В романах и балладах рассказывается, как девушки в этот день гадали на суженого. Но в христианстве гадание считается грехом, в основе которого лежит обращение к нечистой силе. Священники всегда предупреждали, что любой опыт подобного общения заканчивается для человека печально.

А вот воздержание от пищи до первой звезды в сочельник — традиция, связанная с церковным уставом.

Правда, есть не принято не просто до звезды, а до окончания вечерней службы, которая завершается, когда звезда на небе уже не одна. Придя домой, православные едят сочиво — вареную пшеницу или рис с медом. Отсюда и название — сочельник.

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На территории соседней Украины другая традиция: там в сочельник хозяйки стараются приготовить 12 постных блюд (по числу апостолов Иисуса Христа). Вот только успевают ли они после этого в храм?

«Это такая традиция, чтобы отвлечь человека от смысла праздника и заставить суетиться вокруг приготовления никому не нужных яств. Мы, например, готовим только кутью и, бывает, еще что по мелочи. Но и эти “12 блюд” можно часто встретить в народе. Много странных идей распространяется в календарях, которые, к сожалению, для некоторых становятся единственным источником вероучения», — сетует студент Киевской духовной академии Артемий Рогожкин.

Накануне Рождества православные церкви украшают ветками ели или сосны. А над иконой Рождества Христова, лежащей в центре храма на аналое, из них сооружается подобие вертепа — пещерного грота, в котором, согласно христианскому преданию, родился Христос (сама пещера Его Рождества в Вифлееме почитается как величайшая христианская святыня). Большие вертепы в последние годы ставят во дворах многих храмов — их сюжеты рассказывают о рождении Христа, поэтому, помимо персонажей Святого Семейства, там присутствуют ослик, волхвы и пастухи.

Зачем поститься?

Чтобы подготовиться к самым большим церковным праздникам, в Церкви положено соблюдать многодневный пост. Перед Рождеством он длится сорок дней.

Пост является орудием преображения человека. Он включает в себя воздержание во многих вещах и наблюдение за своей душой. Ты более тонко начинаешь ощущать ее и особенно ее недуги. Это время дается для того, чтобы выявить духовную болезнь и попросить у Господа исцеления.
Ярослав Ерофеев
настоятель храма преподобного Серафима Саровского в поселке Уваровка Московской области
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По его словам, праздничная радость, которую испытает постившийся человек, будет гораздо больше той, что ощутит тот, кто не постился.

Во многих храмах на Рождество службы совершаются и утром 7 января, чтобы на литургии побывали те, кто не смог прийти в полночь.

А еще на Рождество под елку кладут подарки. Таким образом, в России во многих семьях подарки дарят дважды — на Новый год и Рождество.

Выключить айфон

Период от Рождества до Крещения называется святками. Они длятся десять дней. Это время веселья, гуляний, обильных застолий и подарков. Сегодня становится популярной старинная русская традиция славить Христа в рождественских колядках.

Однако священнослужители напоминают, что в эти дни прежде всего нужно чаще посещать храм и причащаться.

«В Рождество все ждут чуда. Но какого? Мы хотим полететь в космос, купить новую машину красного цвета, дом, дачу, шубу. Но хотя бы в Рождество можно задаться вопросом: что я ищу в жизни на самом деле?» — говорит отец Ярослав.

Он советует в праздничную ночь, когда домашние наконец уснут, выключить все гаджеты и попробовать поговорить с Богом. «И тогда обязательно произойдет чудо. Может, оно даже станет открытием всей жизни», — уверен священник.

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Когда полезно мыть пол

В литературе есть жанр святочного рассказа. Можно вспомнить хотя бы мистера Скруджа, переродившегося душой в рождественскую ночь по воле Чарльза Диккенса. Или «Мальчика у Христа на елке» Достоевского, где празднующие Рождество не заметили маленького мальчика, который замерз и умер на улице.

«Важно оглядеться вокруг. Вдруг рядом находится кто-то страждущий и одинокий? Можно попробовать не только перед Рождеством, но и в другое время больше обращать внимания на таких людей. У многодетных всегда завалы стираного неглаженого белья. Вы можете помочь приготовить пищу. Или прийти к одинокому старому человеку и помыть пол. Христианство подтверждается делом. Дерево, которое не принесло плода, Господь велел срубить. Он на нас надеется. Если ты назвался христианином, будь им», — заключает отец Ярослав.

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