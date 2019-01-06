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11:14 (мск), источник: BBC News Русская служба

Женщины в Саудовской Аравии будут узнавать о разводе с помощью смс-оповещений

В воскресенье в Саудовской Аравии вступает в силу постановление, призванное положить конец практике «тайных разводов», когда мужья не сообщают женам о прекращении брака.

Источник: AP 2018

Власти обязали суды оповещать женщин об оформлении развода по смс. Правозащитники отмечают, что знание своего брачного статуса позволит женщинам лучше защищать свои права.

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«Новая мера позволит женщинам соблюсти свои права при разводе, — рассказала саудовский юрист Нисрин аль-Гамди Блумбергу. — Это также гарантирует, что доверенности, выданные до развода, не будут незаконно использованы».

«Многие женщины подавали апелляции в суд, в связи с тем, что мужья просто не сообщали им о разводе», — рассказала адвокат Самиа аль-Хинди местной газете Okaz.

Эта мера — часть масштабных экономических и социальных реформ, проводимых наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. За последние месяцы женщины получили право водить автомобили, посещать футбольные матчи и работать по некоторым специальностям, которые раньше были доступны только мужчинам.

Несмотря на улучшение ситуации с гендерным неравенством в стране, саудовские женщины до сих пор не имеют право без разрешения мужчины-опекуна делать множество вещей. Среди прочего им запрещено самостоятельно: подавать заявление на паспорт, уезжать за границу, выходить замуж, открывать банковский счет, делать плановую операцию, покидать тюрьму.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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