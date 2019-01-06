Женщины в Саудовской Аравии будут узнавать о разводе с помощью смс-оповещений
В воскресенье в Саудовской Аравии вступает в силу постановление, призванное положить конец практике «тайных разводов», когда мужья не сообщают женам о прекращении брака.
В воскресенье в Саудовской Аравии вступает в силу постановление, призванное положить конец практике «тайных разводов», когда мужья не сообщают женам о прекращении брака.
Власти обязали суды оповещать женщин об оформлении развода по смс. Правозащитники отмечают, что знание своего брачного статуса позволит женщинам лучше защищать свои права.
«Новая мера позволит женщинам соблюсти свои права при разводе, — рассказала саудовский юрист Нисрин
«Многие женщины подавали апелляции в суд, в связи с тем, что мужья просто не сообщали им о разводе», — рассказала адвокат Самиа
Эта мера — часть масштабных экономических и социальных реформ, проводимых наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. За последние месяцы женщины получили право водить автомобили, посещать футбольные матчи и работать по некоторым специальностям, которые раньше были доступны только мужчинам.
Несмотря на улучшение ситуации с гендерным неравенством в стране, саудовские женщины до сих пор не имеют право без разрешения