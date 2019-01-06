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12:42 (мск), источник: Газета.Ру

Стало известно о будущем сериала «Викинги»

Создатель сериала «Викинги» Майкл Херст и MGM Television сообщили о том, что шестой сезон проекта станет последним, передает Deadline Hollywood.

Источник: Reuters

В новый сезон войдут 20 эпизодов, после чего он официально завершится. Однако создатели планируют запустить в производство дальнейшее развитие вселенной сериала.

Отмечается, что в настоящий момент ведутся переговоры о будущем проекте.

Во время загрузки произошла ошибка.
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