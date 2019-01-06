Стало известно о будущем сериала «Викинги»
Создатель сериала «Викинги» Майкл Херст и MGM Television сообщили о том, что шестой сезон проекта станет последним, передает Deadline Hollywood.
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Создатель сериала «Викинги» Майкл Херст и MGM Television сообщили о том, что шестой сезон проекта станет последним, передает Deadline Hollywood.
В новый сезон войдут 20 эпизодов, после чего он официально завершится. Однако создатели планируют запустить в производство дальнейшее развитие вселенной сериала.
Отмечается, что в настоящий момент ведутся переговоры о будущем проекте.