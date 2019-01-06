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15:07 (мск), источник: RTVi

Владимир Познер: мы будем топтаться на месте, пока не сменится поколение СССР

Россия будет развиваться тогда, когда в руководстве сменится поколение, заставшее Советский Союз. Такое мнение у себя на сайте высказал журналист и телеведущий Владимир Познер.

Источник: Reuters

По мнению Познера, Россия сейчас стоит на месте потому, что ею руководят выходцы из Советского Союза с определенным менталитетом. Именно он мешает им управлять страной в условиях современной реальности: они просто не знают, как это делать.

В этом главная проблема России сегодня, уверен Познер. «Пока не произойдет смена поколений, пока не придут те, которые вообще не знают, что такое Советский Союз, которые не испытали этого, которые совсем по-другому смотрят на жизнь, ничего не изменится», — написал он.

Страну сейчас некому вести, причем дело не в лидере, а в «общем состоянии взгляда» общества, считает Познер.

С людьми советского менталитета, по мнению журналиста, Россия обречена развиваться «потихоньку», и с этим ничего не поделать. Он также выразил надежду, что в стране не случится революции, «потому что это всегда кровь».

При этом в других странах бывшего социализма такой ситуации не возникло. «Их убрали, их просто убрали самым реальным образом. Там другие люди», — считает журналист. Кроме того, в европейских странах эта система просуществовала на много лет меньше, чем в России.

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