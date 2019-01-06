Женившийся на «Мисс Москва» король отрекся от престола

Источник: AFP 2018

Решение об отречении вступает в силу немедленно. Это первый случай в истории Малайзии, когда король досрочно отказывается от престола. Мотивы решения не сообщаются.

Должность монарха в Малайзии является выборной: каждые пять лет короля избирают из своей среды девять султанов — наследственных правителей штатов, которые вместе представляют собой законодательный орган, Совет правителей. Мухаммад V занял трон в 2016 году.