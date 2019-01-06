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15:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Женившийся на «Мисс Москва» король отрекся от престола

Король Малайзии Мухаммад V в воскресенье, 6 января, отрекся от престола. Об этом сообщает Reuters.

Источник: AFP 2018

Решение об отречении вступает в силу немедленно. Это первый случай в истории Малайзии, когда король досрочно отказывается от престола. Мотивы решения не сообщаются.

Должность монарха в Малайзии является выборной: каждые пять лет короля избирают из своей среды девять султанов — наследственных правителей штатов, которые вместе представляют собой законодательный орган, Совет правителей. Мухаммад V занял трон в 2016 году.

В ноябре прошлого года Мухаммад V женился на победительнице конкурса красоты «Мисс Москва» в 2015 году Оксане Воеводиной. Королевский дворец заявил, что женщине будет присвоен титул «датин».

Король Малайзии женился на «Мисс Москве-2015»
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