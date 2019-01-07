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07:34 (мск), источник: BBC News Русская служба

Что делать с новогодней ёлкой? Можно съесть, и не только

Праздники подходят к концу, и близится момент, когда вашу украшенную ёлку придется разобрать и выбросить. Но есть и другие варианты вторичного использования новогодней ёлки. Предлагаем шесть способов извлечь из нее пользу.

Источник: AFP 2018

Праздники подходят к концу, и близится момент, когда украшенную новогоднюю ёлку или сосну придется разобрать и выбросить на помойку.

Хотя вовсе не обязательно ее выбрасывать.

Предлагаем шесть способов извлечь пользу из вашего новогоднего дерева.

1. Съешьте её

В прямом смысле. Например, в виде копченого в сосновой хвое лосося. Или хвойного чая. Или самодельного мороженого с еловым вкусом.

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Шеф-повар ресторана знаменитой гостиницы Ritz в Лондоне Джон Уильямс в своей кулинарной книге Rits London: The Cookbook советует порубить елку в качестве полуфабриката, чтобы впоследствии использовать при готовке ее пахучие и пряные иголки, и предлагает рецепт крема из лимонной вербены и дугласовой пихты.

Другой известный повар — Рене Редзепи, чей ресторан Noma в Копенгагене несколько лет подряд был признан лучшим в мире, — тоже не первый год использует в своих блюдах еловую хвою в качестве особой приправы.

Американские индейцы традиционно используют богатые витамином С молодые отростки хвойного дерева в своих заготовках и чаях.

Шеф-предприниматель Джулия Георгалис, имеющая в Лондоне мини-пекарню Bread Companion, говорит, что елочную хвою можно использовать в пищу разными способами.

Источник: AFP 2018

«Ёлка на вкус немножко напоминает ваниль, так что из нее получается вкусное мороженое. Вы просто готовите заварной крем, добавляете немного еловой настойки, взбиваете — и в морозилку. Это довольно просто сделать в домашних условиях», — поясняет Джулия.

Также хвоя может использоваться для копчения овощей или же для консервирования, добавления в джемы или настойки.

Однако помните, напоминает Джулия, что из вечнозеленых хвойных деревьев только сосновая и еловая хвои съедобны, тогда как хвоя тисового дерева ядовита.

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А если вы делаете с хвоей чайный напиток, то убедитесь, что ваша ёлка экологически чистая, поскольку многие выращенные для новогодней продажи хвойные деревья опрыскиваются химикатами.

2. Отнесите ёлку на переработку

Только в Британии в предновогодний период продается около 8 млн ёлок.

Хорошо это или плохо?

Британская компания Carbon Trust, отслеживающая экологические последствия деятельности человека, отмечает, что выброс парниковых газов (так называемый углеродный след) при переработке настоящих ёлок гораздо меньше, чем при утилизации искусственных.

По сравнению с выброшенной в мусорку переработанная ёлка оставляет углеродный след на 80% меньше. Да и на свалке больше места останется.

Так что стоит выяснить, где в вашем районе утилизируют новогодние ёлки.

Источник: AFP 2018

3. Посадите ёлку в саду

Если вы купили живую елку в контейнере, с корнями, то ее можно высадить в открытый грунт. Только лучше предварительно снять с нее ёлочные игрушки.

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Если же елка срубленная, то пытаться укоренить ее бесполезно — но можно пустить ее хвою на компост. Имейте в виду, что сосновые, еловые и пихтовые иголки повышают кислотность почвы.

Еще можно заняться столярным делом и наделать из ёлки подарков к следующему Новому году — времени у вас для этого предостаточно.

4. Пусть она благоухает у вас дома

Восхитительный хвойный аромат можно продлить на весь год, если смешать иголки или целые еловые лапы с какими-нибудь сухоцветами, шишками или сухофруктами.

А если вам не лень, то можно даже выжать смолу из иголок и добавить в самодельные мыло, свечки и лосьоны.

5. Создайте приют для птичек

Можно продлить жизнь ёлки, сделав из нее зимнюю кормушку для птичек.

Воткните ёлку в большой горшок и подвесьте на ветки что-нибудь съестное: нанизанные на нитки сушеные ягоды, попкорн или измельченные фрукты.

А если у вас есть загородный дом, можно переработать ёлку в стружку или порубить на дрова для растопки камина или печки.

Источник: AFP 2018

6. Покормите козла!

Если же вы — счастливый обладатель козла, то вы наверняка знаете, что это животное обожает жевать хвойные ветки.

Так сделайте ему небольшой подарок после Нового года.

Источник: AP 2018
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