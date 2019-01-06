Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Халатность, приведшая к трагедии: о взрыве в Магнитогорске
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет
Воля и Утяшева показали подросших детей
Сергей Бурунов: «Я тринадцать лет озвучиваю ДиКаприо»
Суши, шансон и водка: чем живет Сахалин и зачем туда ехать
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Американцам сорвали серьезную операцию в России
Российский чемпион мира назвал Крым украинским
Как общаться с неприятными родственниками: советы психолога
Назван простой способ узнать, как долго вы проживете
Оргазмы отличаются: фотограф показал женщин в точке наслаждения
Обращение Путина к россиянам посчитали дерзким
Водолазка подождет: 7 простых способов омолодить шею
Андрей Аршавин развелся с женой
Неуважение к сборной России: что случилось на ЧМ по хоккею
СМИ: ПНУК признал правительство Украины незаконным
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
6 причин переплатить за жилье
Фоторепортажи
30Кого мы потеряли в 2018 году
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
18:21 (мск), источник: РИА Новости

Путин в сочельник навестил пациентов детского хосписа в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в детский хоспис в Невском районе Петербурга.

Источник: РИА "Новости"

На учете в хосписе более 250 детей, в том числе 23 ребенка круглосуточно находятся в стационаре. Кроме того, выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи детям сопровождает пациентов хосписа на дому. Основной вид деятельности хосписа — помощь детям, проживающим в Петербурге, в возрасте от трех месяцев до 18 лет.

Благотворительный фонд «Детский хоспис» был создан в Петербурге в 2003 году при поддержке Русской православной церкви, а в 2006 году учредил негосударственное медицинское учреждение «Детский хоспис». Тогда пациенты смогли получать не только медицинскую, но и социальную, психологическую и духовную помощь. Для дальнейшего повышения доступности и качества детской паллиативной помощи в городе в 2010 году был открыт первый в России государственный детский хоспис.

Сейчас система оказания детской паллиативной помощи в Петербурге объединяет усилия и ресурсы благотворительного фонда «Детский хоспис», автономной некоммерческой организации «Детский хоспис» и петербургского государственного автономного учреждения здравоохранения «Хоспис (детский)».

 Женившийся на 'Мисс Москва' король Малайзии отрекся от престола
Американские сенаторы признали Украину 'неуправляемой проблемой'
Болтон раскрыл подробности вывода войск из Сирии
Женившийся на «Мисс Москва» король отрекся от престола
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
Познер: мы будем топтаться на месте, пока не сменится поколение
Какие языки самые сложные для изучения
Лыжница удивилась, узнав о своем историческом успехе
«Не салатом единым». Что полезно делать на Рождество
Спорт
Бронза в муках. Россия не выиграла МЧМ, но увозит медаль В матче за третье место наша команда победила Швейцарию
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Лучшее за 2018: всё о скоростных подземных тоннелях Илона Маска Первая демонстрация транспортного проекта Loop состоится в Лос-Анджелесе 10 декабря
Кино
Ивлеева, Галич и другие блогеры, которые ворвались на телеэкраны Интернет создает мощную конкуренцию телевидению. Многие селебрити в погоне за большей популярностью отправляются в онлайн, создавая свои блоги. Но и блогеры на месте не сидят: покорив сеть, они идут дальше и захватывают медиапространство.
Недвижимость
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Почему вам пора задуматься о покупке жилья комфорткласса
6 предметов интерьера, которые не стоит дарить
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Популярные темы на «Детях»
Тема о самостоятельности 584
Нужно ли ребенку счастливое детство? 318
История создания блюд, традиционно подаваемых к новогоднему столу в России 203
Когда отселять взрослого ребенка? 175
Леди
«Бэби-бумер», миллениал или Z: к какому поколению ты относишься А то все запутались уже, давайте разберемся.
Все о ремонте
Самые уютные традиции народов мира по зимнему украшению дома
Как использовать оставшиеся обои: 13 идей по декору мебели
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь