Путин в сочельник навестил пациентов детского хосписа в Петербурге

На учете в хосписе более 250 детей, в том числе 23 ребенка круглосуточно находятся в стационаре. Кроме того, выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи детям сопровождает пациентов хосписа на дому. Основной вид деятельности хосписа — помощь детям, проживающим в Петербурге, в возрасте от трех месяцев до 18 лет.

Благотворительный фонд «Детский хоспис» был создан в Петербурге в 2003 году при поддержке Русской православной церкви, а в 2006 году учредил негосударственное медицинское учреждение «Детский хоспис». Тогда пациенты смогли получать не только медицинскую, но и социальную, психологическую и духовную помощь. Для дальнейшего повышения доступности и качества детской паллиативной помощи в городе в 2010 году был открыт первый в России государственный детский хоспис.