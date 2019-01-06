Путин в сочельник навестил пациентов детского хосписа в Петербурге
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в детский хоспис в Невском районе Петербурга.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в детский хоспис в Невском районе Петербурга.
На учете в хосписе более 250 детей, в том числе 23 ребенка круглосуточно находятся в стационаре. Кроме того, выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи детям сопровождает пациентов хосписа на дому. Основной вид деятельности хосписа — помощь детям, проживающим в Петербурге, в возрасте от трех месяцев до 18 лет.
Благотворительный фонд «Детский хоспис» был создан в Петербурге в 2003 году при поддержке Русской православной церкви, а в 2006 году учредил негосударственное медицинское учреждение «Детский хоспис». Тогда пациенты смогли получать не только медицинскую, но и социальную, психологическую и духовную помощь. Для дальнейшего повышения доступности и качества детской паллиативной помощи в городе в 2010 году был открыт первый в России государственный детский хоспис.
Сейчас система оказания детской паллиативной помощи в Петербурге объединяет усилия и ресурсы благотворительного фонда «Детский хоспис», автономной некоммерческой организации «Детский хоспис» и петербургского государственного автономного учреждения здравоохранения «Хоспис (детский)».