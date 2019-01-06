Россияне, выигравшие по 500 миллионов рублей в лотерее, не вышли на связь

Источник: РИА Новости

Операционный директор по маркетингу АО «ТК «Центр» Варвара Басанович рассказала, что иногда победители могут не выходить в течение недель.

«Предполагаем, что люди волнуются, не могут поверить в произошедшее», — отметила директор.

По ее словам, счастливчики могли просто могли забыть проверить билеты или уехать в путешествие.

Организаторы лотереи посоветовали победителям связаться с организаторами для получения выигрыша. Отмечается, что выигрыш ожидает своего обладателя не менее трех с половиной лет — победители получают всю сумму выигрыша, а затем самостоятельно выплачивают подоходный налог в размере 13 процентов.

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Джекпоты в России

Это не первый подобный случай. Житель Ставропольского края, выигравший в лотерею 100 миллионов рублей, не сразу обратился за деньгами, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы АО «ТД Столото» Юлия Гавришова.

Победитель приобрел счастливый билет в одном из киосков за 100 рублей, отмечалось в сообщении компании.

«Традиционно, по нашей практике победитель появляется через неделю, через две», — пояснила Гавришова.

Аналогичный случай произошел в Сургуте. Житель города, выигравший более 32 миллионов рублей в лотерею «Гослото «7 из 49», тоже не стал сразу же приходить за деньгами.

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Выигрыш в полмиллиарда

Еще одна история с «потерявшимся» победителем лотереи произошла в Воронежской области. Почта России попросила откликнуться человека, который приобрел выигрышный лотерейный билет в отделении почтовой связи в Панино. Куш составил 506 миллионов рублей, однако победитель не спешил его забирать.

Оказалось, что заветный билет купила пенсионерка. Ее пришлось искать около двух недель, потому что внучка женщины сообщила ей, что билет ничего не выиграл.

По информации СМИ, после неожиданной удачи пенсионерка начала получать угрозы от вымогателей и просьбы о помощи от незнакомых людей.

Обладательница джекпота призналась, что первым делом собирается съездить в отпуск на юг, а затем переехать из поселка. Кроме того, она планирует потрать часть выигрыша на благотворительность.