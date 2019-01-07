В зоопарке Берлина животным отдали на съедение новогодние елки
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Берлине новогодние елки, которые не были проданы, стали праздничной закуской для слонов, сообщает Daily Mail.
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Берлине новогодние елки, которые не были проданы, стали праздничной закуской для слонов, сообщает Daily Mail.
Раз в год хвойные угощения прибывают в Tierpark, один из двух зоопарков столицы Германии.
Зоопарк принимает только свежие не проданные деревья от выбранных поставщиков, так как новогодние ели из домов могут содержать химикаты или остатки украшений.
Слоны едят елки, обезьянам дарят деревья, украшенные овощами, а тиграм — с мясными украшениями.