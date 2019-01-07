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03:47 (мск), источник: РИА Новости

В зоопарке Берлина животным отдали на съедение новогодние елки

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Берлине новогодние елки, которые не были проданы, стали праздничной закуской для слонов, сообщает Daily Mail.

Источник: Reuters

Раз в год хвойные угощения прибывают в Tierpark, один из двух зоопарков столицы Германии.

Источник: Reuters

Зоопарк принимает только свежие не проданные деревья от выбранных поставщиков, так как новогодние ели из домов могут содержать химикаты или остатки украшений.

Источник: Reuters

Слоны едят елки, обезьянам дарят деревья, украшенные овощами, а тиграм — с мясными украшениями.

Источник: Reuters
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