Патриарх Кирилл поздравил телезрителей с Рождеством Христовым

«Пришествие в мир Бога вовсе не случайно. Он хочет сказать нам нечто очень важное. Человеческое общество всегда строилось на принципах разделения: удачливые и невезучие, счастливые и несчастные, умные и ограниченные, живущие в достатке и нуждающиеся. Мы, христиане, понимаем, что все несовершенство мира — это последствие греха, поэтому бороться нужно не столько с внешней причиной этой болезни, сколько с внутренними ее проявлениями», — сказал предстоятель РПЦ.
Он напомнил, что рядом с каждым человеком сегодня есть те, кто нуждается в поддержке и помощи. Праздник Рождества Христова, по словам первоиерарха Церкви, является «прекрасной возможностью явить свои лучшие человеческие качества», подарить людям радость и любовь.
Даже малые дела способны сделать этот мир добрее и светлее. Это по силам каждому из нас, потому что с нами Бог. Пусть Рождество Христово вдохновляет вас на добрые дела. С праздником, дорогие мои!