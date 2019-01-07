Патриарх Кирилл поздравил телезрителей с Рождеством Христовым

«Пришествие в мир Бога вовсе не случайно. Он хочет сказать нам нечто очень важное. Человеческое общество всегда строилось на принципах разделения: удачливые и невезучие, счастливые и несчастные, умные и ограниченные, живущие в достатке и нуждающиеся. Мы, христиане, понимаем, что все несовершенство мира — это последствие греха, поэтому бороться нужно не столько с внешней причиной этой болезни, сколько с внутренними ее проявлениями», — сказал предстоятель РПЦ.