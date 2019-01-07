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00:12 (мск), источник: РИА Новости

Патриарх Кирилл поздравил телезрителей с Рождеством Христовым

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Рождества Христова обратился в телеэфире ко всем верующим Русской православной церкви и призвал их посвятить этот праздник добрым делам.

Источник: РИА Новости

«Пришествие в мир Бога вовсе не случайно. Он хочет сказать нам нечто очень важное. Человеческое общество всегда строилось на принципах разделения: удачливые и невезучие, счастливые и несчастные, умные и ограниченные, живущие в достатке и нуждающиеся. Мы, христиане, понимаем, что все несовершенство мира — это последствие греха, поэтому бороться нужно не столько с внешней причиной этой болезни, сколько с внутренними ее проявлениями», — сказал предстоятель РПЦ.

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Он напомнил, что рядом с каждым человеком сегодня есть те, кто нуждается в поддержке и помощи. Праздник Рождества Христова, по словам первоиерарха Церкви, является «прекрасной возможностью явить свои лучшие человеческие качества», подарить людям радость и любовь.

Даже малые дела способны сделать этот мир добрее и светлее. Это по силам каждому из нас, потому что с нами Бог. Пусть Рождество Христово вдохновляет вас на добрые дела. С праздником, дорогие мои!
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