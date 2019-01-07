Православные верующие всего мира празднуют Рождество Христово

Источник: РИА "Новости"

Православные жители России и других стран празднуют в понедельник Рождество Христово — событие, с которого 2019 лет назад начался отсчет новой эры в истории человечества.

В Русской православной церкви насчитывается более 36 тыс. храмов и более 900 монастырей почти в 70 странах.

Праздничные литургии проходят во всех храмах на всех континентах.

По юлианскому календарю Рождество отмечают, кроме Русской, также Сербская, Иерусалимская, Грузинская, Польская православные церкви, афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда. Торжественная служба проходит и на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LGn2GpoE9bk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу вечером начал праздничное богослужение в Москве в храме Христа Спасителя.

Любовь Божия, явленная в Рождении Спасителя, приносит людям истинный мир. Этот мир не поколебать житейским неурядицам, социальным потрясениям, политическим настроениям и даже вооруженным конфликтам, ибо в мире Христовом сокровенно живет такая духовная сила, что он попирает ею всякую земную скорбь и напасть. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

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Традиционно у предстоятеля Русской православной церкви в праздник Рождества очень насыщенная программа. «Он посетит ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина», где поздравит сотрудников и маленьких пациентов, посетит детскую рождественскую елку и пообщается по видеосвязи с космонавтами, несущими свое служение на Международной космической станции.

В завершение дня патриарх Кирилл совершит великую вечерню в храме Христа Спасителя, после которой архиереи и духовенство Московской епархии поздравят своего правящего архиерея", — сообщили журналистам в пресс- службе патриарха.

Праздновать приход в мир Спасителя христиане будут 12 дней. Этот период до праздника Крещения Господня (19 января) называется святыми днями или святками, это время отдыха, колядок и дел милосердия.