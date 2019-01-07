Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Халатность, приведшая к трагедии: о взрыве в Магнитогорске
Раскрыта загадка Стоунхенджа (фото)
Алкоголь укрепляет брак
Самые влиятельные звезды российского ТВ: тогда и сейчас
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
В Белом доме опровергли слухи о намерениях Трампа Дональд Трамп не собирается сокращать военное присутствие США в Афганистане
Американцам сорвали серьезную операцию в России
Российский чемпион мира назвал Крым украинским
Названо лучшее натуральное слабительное
Как маркетологи подсовывают нам лишнюю еду
10 главных выводов из МЧМ. Канада и Россия тут не главные
Финны выгрызли у США золото чемпионата мира
Водолазка подождет: 7 простых способов омолодить шею
Андрей Аршавин развелся с женой
Японские порнозвезды на фото и в видео: СМИ показали разницу
Девушка подвозила попутчика в Тулу, а тот убил ее
Суши, шансон и водка: чем живет Сахалин и зачем туда ехать
Как фотограф превращает дома в шедевры (фото)
Фоторепортажи
10Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей 2018 года
18Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
00:18 (мск), источник: ТАСС

Православные верующие всего мира празднуют Рождество Христово

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/ — Праздничные литургии проходят во всех храмах на всех континентах.

Источник: РИА "Новости"

Православные жители России и других стран празднуют в понедельник Рождество Христово — событие, с которого 2019 лет назад начался отсчет новой эры в истории человечества.

В Русской православной церкви насчитывается более 36 тыс. храмов и более 900 монастырей почти в 70 странах.

Праздничные литургии проходят во всех храмах на всех континентах.

По юлианскому календарю Рождество отмечают, кроме Русской, также Сербская, Иерусалимская, Грузинская, Польская православные церкви, афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда. Торжественная служба проходит и на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу вечером начал праздничное богослужение в Москве в храме Христа Спасителя.

Любовь Божия, явленная в Рождении Спасителя, приносит людям истинный мир. Этот мир не поколебать житейским неурядицам, социальным потрясениям, политическим настроениям и даже вооруженным конфликтам, ибо в мире Христовом сокровенно живет такая духовная сила, что он попирает ею всякую земную скорбь и напасть.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Читайте также
С первой звездой: история и традиции Рождества

Традиционно у предстоятеля Русской православной церкви в праздник Рождества очень насыщенная программа. «Он посетит ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина», где поздравит сотрудников и маленьких пациентов, посетит детскую рождественскую елку и пообщается по видеосвязи с космонавтами, несущими свое служение на Международной космической станции.

В завершение дня патриарх Кирилл совершит великую вечерню в храме Христа Спасителя, после которой архиереи и духовенство Московской епархии поздравят своего правящего архиерея", — сообщили журналистам в пресс- службе патриарха.

Праздновать приход в мир Спасителя христиане будут 12 дней. Этот период до праздника Крещения Господня (19 января) называется святыми днями или святками, это время отдыха, колядок и дел милосердия.

Читайте также:

 Вечер с участием первых лиц в Большом театре (фото)
"Стали поливать грязью нашу свадьбу. Столько гадостей понаписали"
Россияне устроили давку из-за бесплатных конфет
Убит один из самых разыскиваемых террористов мира
Большой десантный корабль ВМС США зашел в Черное море
Выигравшие по 500 млн рублей в «Столото» пока не вышли на связь
Женившийся на «Мисс Москва» король отрекся от престола
СМИ: установлены все детали покушения на Скрипаля
Спорт
10 главных выводов из МЧМ. Канада и Россия тут не главные Турнир запомнился и неуважительным отношением к России со стороны страны-хозяйки
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Лучшее за 2018: всё о скоростных подземных тоннелях Илона Маска Первая демонстрация транспортного проекта Loop состоится в Лос-Анджелесе 10 декабря
Кино
Ивлеева, Галич и другие блогеры, которые ворвались на телеэкраны Интернет создает мощную конкуренцию телевидению. Многие селебрити в погоне за большей популярностью отправляются в онлайн, создавая свои блоги. Но и блогеры на месте не сидят: покорив сеть, они идут дальше и захватывают медиапространство.
Недвижимость
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как выглядит жилье, которое вы захотите купить в новом году
Названы лучшие для покупки недвижимости страны Европы
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Популярные темы на «Детях»
Нужно ли ребенку счастливое детство? 344
История создания блюд, традиционно подаваемых к новогоднему столу в России 287
Как поступить 245
Когда отселять взрослого ребенка? 200
Леди
«Бэби-бумер», миллениал или Z: к какому поколению ты относишься А то все запутались уже, давайте разберемся.
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь