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03:33 (мск), источник: BFM.ru

В США предложили делать удобрения из человеческих останков

Сенатор Педерсен считает, что это экономически и экологически выгодно.

Источник: AFP 2018

Американский сенатор из штата Вашингтон Джейми Педерсен предложил законодательно легализировать компостирование человеческих останков, сообщает NBC News. Вскоре данную инициативу должны рассмотреть в законодательном собрании штата.

Отмечается, что компостирование — это способ обезвреживания бытовых и сельскохозяйственных отходов путем разложения органических веществ микроорганизмами.

Политик утверждает, что данный способ можно использовать и для утилизации человеческих останков. По его словам, это большой плюс не только с точки зрения экологии, но и по экономическим соображениям, так как проведение такой процедуры обойдется намного дешевле, чем захоронение.

Сейчас в США, как и в большинстве других стран, легализованы только кремация и захоронение человеческих останков, отмечают «Известия».

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