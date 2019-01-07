В США предложили делать удобрения из человеческих останков
Сенатор Педерсен считает, что это экономически и экологически выгодно.
Сенатор Педерсен считает, что это экономически и экологически выгодно.
Американский сенатор из штата Вашингтон Джейми Педерсен предложил законодательно легализировать компостирование человеческих останков, сообщает NBC News. Вскоре данную инициативу должны рассмотреть в законодательном собрании штата.
Политик утверждает, что данный способ можно использовать и для утилизации человеческих останков. По его словам, это большой плюс не только с точки зрения экологии, но и по экономическим соображениям, так как проведение такой процедуры обойдется намного дешевле, чем захоронение.
Сейчас в США, как и в большинстве других стран, легализованы только кремация и захоронение человеческих останков, отмечают «Известия».
Читайте также: