Источник: запуск грузового корабля «Прогресс МС-11» к МКС отложили

Источник: РИА Новости

«Старт “Прогресса МС-11”, ранее намечавшийся на 28 марта, перенесен на 4 апреля», — сказал собеседник агентства, не уточнив при этом причину отсрочки.

Он добавил, что запуск 4 апреля, как и ранее старт 28 марта, позволит «грузовику» добраться до станции по сверхбыстрой схеме за рекордные три часа.

В декабре 2018 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в Twitter, что полет грузового корабля «Прогресс» по двухвитковой (трехчасовой) сверхкороткой схеме планируется повторить в марте.

Впервые стыковка к МКС через три часа после запуска была осуществлена в июле 2018 года кораблем «Прогресс МС-09».