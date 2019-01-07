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06:03 (мск), источник: РИА Новости

Источник: запуск грузового корабля «Прогресс МС-11» к МКС отложили

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Следующий грузовой корабль «Прогресс» отправится к МКС в начале апреля, на неделю позже плана, сообщил РИА Новости в понедельник источник в ракетно-космической отрасли.

Источник: РИА Новости

«Старт “Прогресса МС-11”, ранее намечавшийся на 28 марта, перенесен на 4 апреля», — сказал собеседник агентства, не уточнив при этом причину отсрочки.

Он добавил, что запуск 4 апреля, как и ранее старт 28 марта, позволит «грузовику» добраться до станции по сверхбыстрой схеме за рекордные три часа.
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В декабре 2018 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в Twitter, что полет грузового корабля «Прогресс» по двухвитковой (трехчасовой) сверхкороткой схеме планируется повторить в марте.

Впервые стыковка к МКС через три часа после запуска была осуществлена в июле 2018 года кораблем «Прогресс МС-09».

В настоящее время пилотируемые корабли «Союз» и грузовые «Прогрессы» летают к станции либо по быстрой схеме — шестичасовой (или четырехвитковой), либо по двухсуточной (34-витковой).

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