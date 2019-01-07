Источник: запуск грузового корабля «Прогресс МС-11» к МКС отложили
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Следующий грузовой корабль «Прогресс» отправится к МКС в начале апреля, на неделю позже плана, сообщил РИА Новости в понедельник источник в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Следующий грузовой корабль «Прогресс» отправится к МКС в начале апреля, на неделю позже плана, сообщил РИА Новости в понедельник источник в
«Старт “Прогресса МС-11”, ранее намечавшийся на 28 марта, перенесен на 4 апреля», — сказал собеседник агентства, не уточнив при этом причину отсрочки.
В декабре 2018 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в Twitter, что полет грузового корабля «Прогресс» по двухвитковой (трехчасовой) сверхкороткой схеме планируется повторить в марте.
Впервые стыковка к МКС через три часа после запуска была осуществлена в июле 2018 года кораблем «Прогресс МС-09».
В настоящее время пилотируемые корабли «Союз» и грузовые «Прогрессы» летают к станции либо по быстрой схеме — шестичасовой (или четырехвитковой), либо по двухсуточной (34-витковой).