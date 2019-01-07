YES @ItsRamiMalek!!! ???@BoRhapMovie #GoldenGlobes pic.twitter.com/JnNYP65DGB— GIPHY Pop (@GiphyPop) 7 января 2019 г.
Определены победители «Золотого глобуса»
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Лучшим драматическим фильмом названа лента «Богемская рапсодия». Награду как лучший актер в этой категории получил Рами Малек, сыгравший в «Богемской рапсодии» Фредди Меркьюри. Лучшей драматической актрисой стала Гленн Клоуз. Она сыграла в фильме «Жена».
Награду в номинации «Лучший фильм — комедия или мюзикл» получила картина «Зеленая книга», которая также была отмечена за лучший сценарий.
Лучшим режиссером назван мексиканец Альфонсо Куарон за работу над картиной «Рома». Этот фильм также завоевал премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Премию за лучший саундтрек к фильму получила
Премия «Золотой глобус» — вторая по престижности американская награда после «Оскара». С 1951 года номинации «Лучший фильм», «Лучший актер» и «Лучшая актриса» разделены на драматический и