Путин поздравил православных христиан с Рождеством
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/ — Президент отметил позитивную роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в жизни страны.
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/ — Президент отметил позитивную роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в жизни страны.
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово. Об этом сообщила в понедельник
«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым, — отметил президент в поздравительной телеграмме. — Этот замечательный праздник дарит людям радость и надежду, объединяет их вокруг непреходящих духовных, нравственных ценностей, традиций милосердия и благотворительности. С ним связаны народные и семейные обычаи, передающиеся из поколения в поколение. Искренняя вера в добрые перемены и исполнение самых заветных желаний».
Глава государства отметил, что «Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую, позитивную роль в жизни нашей страны, заботятся об общественном согласии, укреплении института семьи, воспитании молодежи». Они «многое делают для решения насущных социальных проблем, гармонизации межнационального и межрелигиозного диалога». Такая плодотворная и в высшей степени востребованная работа заслуживает глубокой признательности и уважения, констатировал президент РФ.
Он пожелал православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия.
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