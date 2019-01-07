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13:10 (мск), источник: РИА Новости

Место для идеального селфи. Определены самые красивые пляжи мира

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Греческий пляж Navagio на греческом острове Закинф в Ионическом море возглавил рейтинг лучших пляжей мира в 2018 году, сообщает FlightNetWork.

Рейтинг лучших пляжей мира 2018 года был составлен при помощи опроса 1200 человек — журналистов, тревел-блогеров и представителей турагентств.

Первое место досталось пляжу Navagio на греческом острове Закинф в Ионическом море. Весь год средняя температура воздуха здесь — 19 градусов по Цельсию. Солнце светит 275 дней в году. За нетронутую красоту природы пляж получил 10 из 10 баллов, а за уединенность, качество песка и воды — по 8.

На второе место эксперты поставили пляж Whitehaven на австралийском острове Уитсандей, поставив ему высокие баллы по вышеупомянутым пунктам. В прошлом году он был на первой строчке рейтинга.

На третьем месте списка — Hidden Beach на филиппинском острове Палаване. Эксперты отметили его живописную природу и кристально чистую воду.

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На четвертом месте — Praia do Sancho, расположенный на бразильском острове Фернандо-де-Норонья. Там 268 дней в году светит солнце, а температура воздуха составляет 27 градусов.

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Пятое место — за потрясающий белый песок и широкий выбор ресторанов — эксперты отдали мексиканскому пляжу Tulum Beach.

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Шестое место занял Grace Bay на островах Теркс и Кайкос, расположенных в Атлантическом океане, на юго-востоке от Багамских островов. Солнце здесь светит круглый год — 319 дней.

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На седьмом месте стоит Seven Mile Beach на Ямайке. Эксперты оценили его удаленность от городов и транспортную доступность.

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На восьмом — пляж Anse Source D`Argent на Сейшелах. Невероятной красоты каменные валуны отлично разбавляют райский пейзаж.

Девятое место в этом году занял знаменитый пляж Maya Bay на острове Пхи-Пхи в Таиланде. Мир узнал о нем после фильма «Пляж» с Леонардо ДиКаприо в главной роли.

Замкнул десятку лучших пляжей кубинский Varadero. Пина Колада здесь льется рекой и, оказавшись там единожды, обязательно захочется вернуться туда снова.

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