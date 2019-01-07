Место для идеального селфи. Определены самые красивые пляжи мира
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Греческий пляж Navagio на греческом острове Закинф в Ионическом море возглавил рейтинг лучших пляжей мира в 2018 году, сообщает FlightNetWork.
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Греческий пляж Navagio на греческом острове Закинф в Ионическом море возглавил рейтинг лучших пляжей мира в 2018 году, сообщает FlightNetWork.
Рейтинг лучших пляжей мира 2018 года был составлен при помощи опроса 1200 человек — журналистов,
Первое место досталось пляжу Navagio на греческом острове Закинф в Ионическом море. Весь год средняя температура воздуха здесь — 19 градусов по Цельсию. Солнце светит 275 дней в году. За нетронутую красоту природы пляж получил 10 из 10 баллов, а за уединенность, качество песка и воды — по 8.
На второе место эксперты поставили пляж Whitehaven на австралийском острове Уитсандей, поставив ему высокие баллы по вышеупомянутым пунктам. В прошлом году он был на первой строчке рейтинга.
На третьем месте списка — Hidden Beach на филиппинском острове Палаване. Эксперты отметили его живописную природу и кристально чистую воду.
На четвертом месте — Praia do Sancho, расположенный на бразильском острове
Пятое место — за потрясающий белый песок и широкий выбор ресторанов — эксперты отдали мексиканскому пляжу Tulum Beach.
Шестое место занял Grace Bay на островах Теркс и Кайкос, расположенных в Атлантическом океане, на
На седьмом месте стоит Seven Mile Beach на Ямайке. Эксперты оценили его удаленность от городов и транспортную доступность.
На восьмом — пляж Anse Source D`Argent на Сейшелах. Невероятной красоты каменные валуны отлично разбавляют райский пейзаж.
Девятое место в этом году занял знаменитый пляж Maya Bay на острове
Замкнул десятку лучших пляжей кубинский Varadero. Пина Колада здесь льется рекой и, оказавшись там единожды, обязательно захочется вернуться туда снова.