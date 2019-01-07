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19:22 (мск), источник: Известия

Ученые нашли способ быстро распознавать рак

Специалисты из Гарвардской медицинской школы и Университета имени Бар-Илана обнаружили механизм, связанный с активацией иммунной системы. Он позволяет защитным клеткам эффективнее обнаруживать и уничтожать раковые клетки, сообщается на сайте Medicalxpress.

Источник: Reuters

Ученые тщательно изучили процесс, который запускает маркировку вирусоподобных генов в клетках. Когда специалисты начали подавлять данный механизм, иммунная система тут же начала активно бороться с раковыми клетками, особенно при раке легких и меланоме.

Исследователи уверены, что данное открытие поможет сделать прорыв в лечении онкологии.

Ранее онкологи назвали вызывающие рак продукты. В первую очередь это сахарозаменители, искусственные красители и ароматизаторы.

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