Ученые нашли способ быстро распознавать рак
Специалисты из Гарвардской медицинской школы и Университета имени
Специалисты из Гарвардской медицинской школы и Университета имени
Ученые тщательно изучили процесс, который запускает маркировку вирусоподобных генов в клетках. Когда специалисты начали подавлять данный механизм, иммунная система тут же начала активно бороться с раковыми клетками, особенно при раке легких и меланоме.
Исследователи уверены, что данное открытие поможет сделать прорыв в лечении онкологии.
Ранее онкологи назвали вызывающие рак продукты. В первую очередь это сахарозаменители, искусственные красители и ароматизаторы.
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