В Россию придут аномальные морозы

Источник: Известия

Так, в Самарской области столбик термометра в ночные часы опустится до -21 градуса. В Саратовской области местами ожидаются морозы до -27 градусов. По данным местного управления МЧС, это на девять градусов ниже нормы.

В Оренбургской области в ближайшие часы температура понизиться сразу на десять градусов. Днем в регионе ожидается до -17 градусов, в ночные часы до 22−23 градусов ниже нуля.

Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской области столбики термометра опустятся до -23 градусов.

7 января в центре «Фобос» рассказали, что в Москве к середине недели ожидаются морозы до -18 градусов и облачная погода с небольшим снегом.