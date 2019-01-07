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7 января, источник: Известия

В Россию придут аномальные морозы

В ближайшие два дня в регионах Приволжского и Центрального федеральных округов температура воздуха опустится ниже климатической нормы. Местами ожидается мороз до -27 градусов. Об этом 7 января сообщает ТАСС со ссылкой на данные региональных гидрометеорологических центров и управлений МЧС.

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Источник: Известия

Так, в Самарской области столбик термометра в ночные часы опустится до -21 градуса. В Саратовской области местами ожидаются морозы до -27 градусов. По данным местного управления МЧС, это на девять градусов ниже нормы.

В Оренбургской области в ближайшие часы температура понизиться сразу на десять градусов. Днем в регионе ожидается до -17 градусов, в ночные часы до 22−23 градусов ниже нуля.

Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской области столбики термометра опустятся до -23 градусов.

7 января в центре «Фобос» рассказали, что в Москве к середине недели ожидаются морозы до -18 градусов и облачная погода с небольшим снегом.

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