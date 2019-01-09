Весь мир до сих пор верит открытиям этих ученых. Но они ошибались

Другие ничего не могут поделать с тем, что их неверно истолковывают, а осторожные высказывания считают за истину в последней инстанции. «Лента.ру» рассказывает о популярных заблуждениях, связанных с наукой, которые до сих пор широко распространены среди общественности.

Тупые гориллы

В массовой культуре неандертальцы изображаются как обезьяноподобные люди, грубые, тупые и сгорбленные. Это распространенное заблуждение связано с именем французского палеоантрополога Марселлена Буля (Marcellin Boule), который первым описал останки древнего существа, найденного в пещере на территории коммуны Ла-Шапель-о-Сен (Франция).

Ученый представил реконструкцию внешнего облика неандертальца, который, по его версии, был похож на гориллу с согнутыми коленями и спиной. На такое видение гоминида повлияло то, что Марселлен изучал скелет старого самца, суставы которого были поражены артритом.

Из-за ошибки образ примитивного человека, лишенного интеллекта, укоренился в головах людей на многие десятилетия. Неандерталец до сих пор противопоставляется современному человеку, умному и цивилизованному. Однако многие исследования показали, что реконструкция Буля была на самом деле далека от реальности.

Источник: AP 2018

К настоящему времени антропологи продемонстрировали, что неандертальцы мало чем отличались от первых Homo sapiens. Они изготавливали каменные инструменты, рисовали на стенах пещер, делали украшения и создали ритуалы для захоронения умерших. Имеются доказательства, что палеоантропы умели добывать огонь, а также, вероятно, имели некоторые языковые способности. Во всяком случае древние люди современного типа скрещивались с неандертальцами, в результате чего представители рода человеческого неафриканского происхождения обладают геномом, который на 1−3 процента состоит из неандертальской ДНК.

Печальная судьба сладкоежек

В начале 70-х годов психолог Уолтер Мишел (Walter Mischel), будущий профессор Стэнфордского университета, провел серию исследований, названную «зефирным экспериментом». Результаты этих опытов показали, что дети, которые предпочитали подождать 15 минут и получали вдвое большую награду, чем те, кому не терпелось съесть хотя бы немного сладкого угощения, оказывались более успешными в будущем.

В исследовании Мишела приняли участие около 600 детей, треть которых оказались достаточно терпеливыми, и многие из них спустя много лет были описаны как более успешные в учебе, лучше проходили стандартизированные тесты и имели нормальные индексы массы тела — в отличие от других сверстников. Более того, в 2011 году исследователи выявили различия в некоторых зонах мозга — префронтальной коре и полосатом теле.

Однако итоги исследования в 2018 году показали, что выбор пятилетних детей мало что может сказать об их будущем. Хотя повторный «зефирный эксперимент» показал, что между результатом теста и способностями в 15-летнем возрасте имеется некая корреляция, она вдвое меньше, чем в оригинальном исследовании. А такие показатели, как когнитивные способности, интеллект и семейное благополучие, вообще не зависели от способности отсрочить свое удовольствие. Иными словами, даже если ребенок младшего возраста мало способен контролировать свои желания, в будущем воспитание и окружение могут изменить его.

Источник: iraksoi/CC0

Все люди — сво…

Другой знаменитый эксперимент, проведенный в стенах Стэнфордского университета, был посвящен изучению человеческой психологии в условиях тюремного заключения. Его провел американский психолог Филип Джордж Зимбардо (Philip George Zimbardo). Он разделил добровольцев на две группы: «тюремщики» и «заключенные».

Испытуемые, играющие роль тюремщиков, были проинструктированы не причинять физическое насилие в отношении участников в другой группе, однако им было разрешено запугивать «заключенных» и применять к ним строгие санкции. В результате «тюремщики» превратились в садистов, получающих удовольствие от физических и моральных страданий своих жертв. Сам Зимбардо, очевидно, очень хотел, чтобы условия эксперимента максимально напоминали реальность. Он требовал от «тюремщиков» быть максимально жесткими к «заключенным», создавать у них чувство бессилия и отнимать у них «всякую индивидуальность». Кроме того, он не давал заключенным завершить эксперимент досрочно.

Позднее Зимбардо использовал результаты своего эксперимента для оправдания реальных тюремщиков, которых обвинили в применении пыток и издевательств в Американской военной тюрьме в Ираке.

Он апеллировал к тому, что ситуация в Абу-Грейб очень сильно напоминала условия Стэнфордского тюремного эксперимента, а правительство хочет сделать из отдельно взятых сотрудников тюрьмы козлов отпущения, хотя на самом деле проблема лежит в самой системе исполнения наказаний.

Каждый человек превратится в монстра, если его поместить в определенные условия — вот что Зимбардо хотел доказать.

Такой простой посыл очень понравился публике, и Стэнфордский тюремный эксперимент стал знаменитым. О нем снимали фильмы, писали книги, а выводы Зимбардо до сих пор цитируются любителями обсуждать природную порочность человека. Однако на самом деле исследования Зимбардо имеют мало что общего с наукой, о чем он сам и говорил. Во-первых, не было контрольной группы, сторонние наблюдатели активно вовлекались в ход эксперимента и поощряли действия «охранников», а выводы исследователей основывались на отдельных ситуациях. Результаты эксперимента так и не были воспроизведены из-за отсутствия конкретных данных.

Источник: AP 2018

Журналист Бен Блум (Ben Blum) нашел доказательства, что научные сотрудники делали все, чтобы из эксперимента был получен конкретный, нужный им вывод, который помог бы продемонстрировать необходимость реформ в системе исполнения наказаний. Хотя это не опровергает факта, что тюремщики действительно плохо относились к заключенным, такое поведение, скорее всего, являлось результатом манипуляций экспериментатора, а не естественным поведением в условиях тюрьмы, как любит говорить Зимбардо.

Война против сахара

Американский детский эндокринолог Роберт Ластиг (Robert Lustig) знаменит своей жесткой критикой сахара. По его мнению, фруктоза, которая содержится в рафинированном сахаре, вызывает такие метаболические заболевания, как диабет, высокое кровяное давление, жировую болезнь печени, нарушение сердечной деятельности и ожирение. При этом фруктозу, которая содержится во фруктах, употреблять безопасно из-за того, что она связана с пищевыми волокнами. В 2009 году его видеолекция «Сахар: горькая правда» стала вирусной на YouTube. К февралю 2017 года это видео посмотрели семь миллионов раз.

Однако другие ученые считают, что ожирение зависит не от употребления фруктозы, а от высококалорийной пищи. Чтобы доказать свою точку зрения, Ластиг провел следующий эксперимент. Он пригласил 43 ребенка с ожирением, которых опросил, что они обычно ели, а потом в течение девяти дней он давал им пищу с эквивалентным количеством калорий (пицца, чипсы, хот-доги, буррито), но с малым содержанием сахара. В результате дети похудели на 0,9 процента. Как пишет издание Spectacor Health, у этого исследования есть два критических недостатка. Во-первых, у Ластига не было никакой возможности проверить, говорят ли дети правду, а ведь хорошо известно, что люди с лишним весом склонны преуменьшать количество съедаемой пищи. Чтобы дети сбросили 0,9 процента веса, нужно, чтобы они употребляли на 600 калорий меньше обычного каждый день. То есть Ластиг пытается сказать, что в одной калории содержится меньше калорий, чем в другой.

Во-вторых, Ластиг не рассматривал контрольную группу — в его эксперименте ее не было. То есть нужно проверить, теряют ли дети вес в условиях опыта, если уровень сахара остается прежним. Если дети действительно занижают количество съедаемой пищи, то в контрольной группе дети тоже худели бы. Иными словами, его эксперимент не соответствует «золотому правилу» исследований.

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Проблемы с компетентностью

В 1999 году Джастин Крюгер и Дэвид Даннинг выдвинули гипотезу, согласно которой люди с низким уровнем квалификации склонны завышать свои способности, а профессионалы — занижать. Они подтвердили свое предположение с помощью эксперимента с участием студентов, а их выводы стали популярны в бизнесе, научной сфере и в спорах в сети. Согласно искаженной и, к сожалению, очень популярной трактовке эффекта Даннинга-Крюгера, дилетанты якобы уверены в том, что они разбираются в том или ином вопросе гораздо лучше компетентных людей.

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Но эффект Даннинга-Крюгера на самом деле говорит лишь о том, что некомпетентные люди думают, что они лучше, чем есть на самом деле. Они не считают, что они лучше специалистов. Сами исследователи этого искажения считают, что это происходит из-за того, что дилетантам просто не хватает когнитивных навыков, чтобы определить свой истинный уровень некомпетентности. Однако есть и другие возможные объяснения. Эффект Даннинга-Крюгера может отражать регрессию к среднему значению — статистический феномен, который заключается в том, что крайние значения склонны откатываться к средним. Иными словами, победившие на соревнованиях спортсмены с большой вероятностью проиграют в следующих турнирах. Этот эффект мог повлиять на результаты исследований Даннинга и Крюгера, в которых студенты получали крайние оценки (очень плохие или очень хорошие). С другой стороны, люди в принципе склонны оценивать свои способности выше среднего.