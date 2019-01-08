Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Усик побывал в России и дал совет украинцам
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет
Нюша показала милый снимок мужа с двухмесячной дочкой
Как Лорак, Валерия и другие звезды отметили Рождество
В России меняется порядок налогообложения недвижимости
В Белом доме опровергли слухи о намерениях Трампа Дональд Трамп не собирается сокращать военное присутствие США в Афганистане
Саша Савельева с трудом скрывает беременность
Нюша показала милый снимок мужа с двухмесячной дочкой
Выкинутая водителем маршрутки женщина умерла
Башаров сбежал из России после скандала
Большое интервью Аленичева — о скандале, будущем и Глушакове
Рамос и Солари провели встречу с футболистами «Реала»
Джим Керри подтвердил роман с молодой актрисой
Сергей Безруков показал красавицу-маму
Японские порнозвезды на фото и в видео: СМИ показали разницу
Девушка подвозила попутчика в Тулу, а тот убил ее
В России меняется порядок налогообложения недвижимости
Как быстро удалить старые обои со стены
Фоторепортажи
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
14Обрушение части дома в Магнитогорске
14:06 (мск), источник: РИА Новости

Как после одного ролика в Сети становятся ходячими мемами

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Ирина Халецкая. Героями в интернете все чаще становятся не актеры, музыканты и другие знаменитости, а обычные люди. Одно вирусное видео — и дело в шляпе.

РИА Новости собрало истории тех, на чью голову свалилась внезапная слава.

«Прошу простить»

В мае минувшего года москвич Ислям Малеков решил «пошутить»: поднял в вестибюле метро сотрудника Росгвардии и пронес его несколько метров. Все это снимали на камеру: ролик, где Малеков хватает человека в форме и смеется, за несколько суток облетел все крупные сообщества в сети. Однако вскоре стало не до шуток.

Читайте также
«Моментально вгоняет в тоску»: пользователи Сети нашли самый грустный мем

Жизнь Малекова разделилась на «до» и «после». Сам он рассказал корреспонденту РИА Новости, что наряду с популярностью в Сети нажил себе много проблем: из-за этого видео против него возбудили уголовное дело. Малекова судили по части 1 статьи 318 УК «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья». По мнению следователей, молодой человек умышленно хотел помешать работе представителя власти. Сторона обвинения настаивала, чтобы Малекову дали год условно. Но в итоге суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

«Снимал малознакомый человек, выкладывал ролик не я. Если бы видео не попало в Сеть, всем было бы плевать. Меня вызвали в Следственный комитет через четыре дня после того, как видео уже было во многих группах в соцсетях и СМИ. А уже через 12 часов задержали: дома провели обыск, изъяли технику, телефоны. В конечном итоге меня доставили в изолятор, где я ожидал суда», — вспоминает Ислям.

Во время загрузки произошла ошибка.

После «шутки» в метро его остановили сотрудники полиции. С Малековым провели беседу и отпустили, поскольку злого умысла в поступке не увидели, да и потерпевший Матвеев принял извинения.

По словам Исляма, больше всего от «розыгрыша» пострадали остановившие его полицейские: они вынуждены были уволиться из органов, потому что не задержали хулигана и не оформили протокол.

Читайте также
11-летняя школьница написала лучшее признание в любви колбасе

«Позже их вызвали в качестве свидетелей в суд, но они так и не явились. Мне хочется извиниться перед ними», — разводит руками Малеков.

Теперь, говорит, его постоянно подкалывают вопросом: «А меня поднимешь?».

Вирусная известность

Как правило, «ходячей легендой» становятся из-за вирусной популярности в Сети. В основе всегда есть какая-то история — абсурдная или интересная. Администратор первого в России ресурса про мемы и вирусы «Мемепедия» Азат Саттаров в беседе с РИА Новости рассказывает, что стать человеком-мемом специально невозможно.

«Лучшие мемы в истории — те, что появились случайно. Но в теории рецепт успеха все же есть: чтобы стать популярным рэпером, музыкантом, актером, блогером или шоуменом, нужно генерировать мемы и хайп. Как? Сочинять песни, высказываться в соцсетях на резонансные темы, придумывать оригинальные жесты или делать что-то смешное на камеру. Ольга Бузова у всех на слуху, потому что делает все, чтобы ее слова и действия (смешные или серьезные) получили вирусную известность. Больше всего шансов стать мемом у человека с какой-то особенностью — смешная прическа, походка, дефекты во внешности, необычная одежда», — перечисляет он.

Разумеется, чаще всего люди, подсевшие на волну популярности, пытаются этот статус монетизировать. Классический пример человека-мема — Андраш Арато, он известен как «Гарольд, скрывающий боль». Его портрет поначалу заметили всего несколько пользователей форума на ресурсе с бесплатными фотографиями. Благодаря вирусному эффекту персонажа с необычной мимикой теперь знает весь мир.

«Гарольд долгое время обижался на картинки со своим лицом, но в итоге “оседлал” волну и стал зарабатывать на растиражированном образе. Только за 2018 год он снялся в клипе, нескольких рекламных роликах, активно вел аккаунты в социальных сетях», — отмечает Саттаров.

Читайте также
Райан Рейнольдс надел уродливый рождественский свитер и стал новым мемом

РИА Новости пыталось связаться с «Гарольдом», но из-за плотного графика он так и не ответил на наши вопросы. Впрочем, на своей странице во «ВКонтакте» блогер выложил ролик, на котором он, сидя за компьютером, сам же создает мемы про себя и объясняет, как сделать так, чтобы шутка точно «зашла».

Самый популярный болельщик на чемпионате мира по футболу 2018 года Томер Савойя также стал знаменитым совершенно случайно: он был на матче в Ростове, а после в интервью журналистам выразил свое отношение к России — с восхищением, но используя при этом матерные слова. Савойя обрел такую популярность, что его лицо даже стали печатать на футболках и магнитах. Томер же всячески подогревал к себе интерес и неоднократно приходил на разные мероприятия в форме болельщика.

К слову, многие из подписчиков блогера в комментариях к его публикациям пишут, что к бразильцу «прилип» образ фаната с выпученными глазами, хотя на самом деле он куда более интересный человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

По образованию Савойя журналист, сейчас он работает в интернет-издании, посвященном футболу. Бразилец и после ЧМ приезжает в Россию: в интервью СМИ он неоднократно признавался в любви к нашей стране и говорил, что планирует вести блог о России для русских, которые хотят посмотреть на свою страну глазами иностранца.

Читайте также
Рождественская открытка Кардашьян стала мемом (фото)

Вот что сам Томер рассказал корреспонденту РИА Новости: «Я с другого континента, человек с другой культурой. Это то, что нравится людям в России. Я настоящий русский патриот, в том числе и потому, что родился не здесь. В своем блоге я покажу людям со всего мира, насколько крутая ваша страна! Покажу, какими глазами я вижу Россию, ведь здесь столько всего нового для меня. Например, снегопад. А еще я покажу Бразилию».

Было вкусно

Нагрянувшая слава может как раскрасить жизнь, так и испортить. В 2008 году на ютьюбе появился ролик — отрывок из интервью с учениками школы № 13 в городе Королеве Московской области. Школьник Никита Литвинков в пиджаке и с ободком на голове смешно рассказал о еде, которая подается в местной столовой. Голос за кадром попросил подростка представиться, подросток объявил: «Я — Никита Литвинков».

Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за интонации и неординарного поведения мальчик стал героем коллажей, шуток и видеопародий. Его монолог про «вкусный борщ и салатик» разошелся на афоризмы. Потом появились и другие ролики с участием подростка. На одном он поет, на другом — танцует, почему-то в женской одежде, в третьем рекламирует хренорезку. Никита несколько раз даже был гостем на телевидении.

Читайте также
Нелепые модные тренды 2018 года стали объектом насмешек (фото)

Из открытых источников известно, что Литвинков родился в селе Митрофановке Воронежской области, потом переехал в Королев. В конце концов вернулся на малую родину, учился в Воронежской музыкальной школе. Отслужил в армии и вернулся домой в звании ефрейтора запаса. Никита до сих пор живет под Воронежем.

Один из сослуживцев Литвинкова рассказал корреспонденту РИА Новости, что в армии его узнавали абсолютно все, начиная с новобранцев и заканчивая офицерами. «Постоянно хотели с ним фотографироваться. Правда, на службе это не сильно сказывалось: никаких поблажек ему не делали, просто говорили, что он из ютьюба», — вспоминает Михаил Матушев (имя изменено по просьбе героя).

По его словам, парня сложно было назвать веселым, скорее, он был сам в себе, излишняя популярность ему только мешала. «Он — человек искусства, на “хайп” ему было наплевать, но эта слава не давала ему нормально заниматься своими делами. Особенная шумиха из-за ролика была в начале службы, она его напрягала», — добавляет Михаил.

Сейчас Литвинков заходит в Сеть крайне редко, новые фотографии не публикует, на сообщения не отвечает. На верифицированной странице Никиты в соцсетях — его фотография в военной форме и с баяном (есть по меньшей мере два десятка фейковых «Литвинковых»).

«Нельзя взять и перестать быть мемом»

С точки зрения закона невозможно запретить «тыкать пальцем» в кого-либо.

Если вы против своей воли стали мемом, остается только смириться и надеяться, что о вас скоро забудут. Хотя можно попробовать судиться, как это сделала пять лет назад певица Бейонсе: суд в Лос-Анджелесе постановил изъять определенную фотографию из интернета. Но она гуляет по Сети по сей день. Поэтому нельзя просто так взять и перестать быть мемом.
Азат Саттаров
автор "Мемепедии"

С ним соглашается и адвокат Владимир Старинский: привлечь к ответственности тех, кто распространял контент, нельзя. В то же время любой человек может обратиться к администрации ресурса, на котором опубликован контент с его изображением, и попросить удалить. «Как правило, такие требования удовлетворяют без особых проблем. Вряд ли здесь можно говорить о нарушении частной жизни, если человек сам опубликовал фотографию или дал интервью. А уж если фото сделано без согласия лица, надо выяснять, при каких обстоятельствах это произошло: было ли мероприятие публичным, являлось ли конкретное лицо целью съемки и так далее», — посоветовал юрист.

 Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море
Умерла бывшая участница 'Битвы экстрасенсов'
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
В Россию придут аномальные морозы
Зима близко. Глобальный кризис может начаться уже в этом году
Беспилотник США провел разведку у Крыма
Как выглядит «город инопланетян» в США (фото)
Дело — в архив. Скандальные нераскрытые кражи СССР и России
Умер писатель Николай Лисовой
Спорт
Он мог принести России золото ЧМ, но уехал рвать канадскую лигу Иван Чехович сейчас лучший в Квебеке
Hi-Tech
Как работает складной телевизор-рулон от LG (фото) Компания пытается засунуть искусственный интеллект во всю электронику.
Авто
СМИ: АВТОВАЗ собрал партию рестайлинговых «Ларгусов» С линии B0 главного конвейера АВТОВАЗа уже начали сходить первые экземпляры Lada Largus FL из пилотной партии
Кино
Запоминайте эти имена: 10 новых звезд года Красивые, дерзкие и стремящиеся к славе – перед вами десятка самых перспективных российских молодых актеров и актрис года
Недвижимость
В России меняется порядок налогообложения недвижимости
Когда откроется «русский Диснейленд»?
Какие законы в сфере недвижимости вступят в силу в 2019 году
Петербуржцам из-за сосулек снесли самовольно остекленные балконы
Популярные темы на «Детях»
Что нужно для нормального детства? 357
Чему на самом деле необходимо учить детей. 257
Жена не хоче переезжать 234
Ненормальная любовь 198
Леди
От L до XXL: 8 красивых платьев для полных девушек Если ты можешь похвастаться роскошными пышными формами, нужно знать, как их правильно подать.
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь