Как после одного ролика в Сети становятся ходячими мемами
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Ирина Халецкая. Героями в интернете все чаще становятся не актеры, музыканты и другие знаменитости, а обычные люди. Одно вирусное видео — и дело в шляпе.
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Ирина Халецкая. Героями в интернете все чаще становятся не актеры, музыканты и другие знаменитости, а обычные люди. Одно вирусное видео — и дело в шляпе.
РИА Новости собрало истории тех, на чью голову свалилась внезапная слава.
«Прошу простить»
В мае минувшего года москвич Ислям Малеков решил «пошутить»: поднял в вестибюле метро сотрудника Росгвардии и пронес его несколько метров. Все это снимали на камеру: ролик, где Малеков хватает человека в форме и смеется, за несколько суток облетел все крупные сообщества в сети. Однако вскоре стало не до шуток.
Жизнь Малекова разделилась на «до» и «после». Сам он рассказал корреспонденту РИА Новости, что наряду с популярностью в Сети нажил себе много проблем:
«Снимал малознакомый человек, выкладывал ролик не я. Если бы видео не попало в Сеть, всем было бы плевать. Меня вызвали в Следственный комитет через четыре дня после того, как видео уже было во многих группах в соцсетях и СМИ. А уже через 12 часов задержали: дома провели обыск, изъяли технику, телефоны. В конечном итоге меня доставили в изолятор, где я ожидал суда», — вспоминает Ислям.
После «шутки» в метро его остановили сотрудники полиции. С Малековым провели беседу и отпустили, поскольку злого умысла в поступке не увидели, да и потерпевший Матвеев принял извинения.
По словам Исляма, больше всего от «розыгрыша» пострадали остановившие его полицейские: они вынуждены были уволиться из органов, потому что не задержали хулигана и не оформили протокол.
«Позже их вызвали в качестве свидетелей в суд, но они так и не явились. Мне хочется извиниться перед ними», — разводит руками Малеков.
Теперь, говорит, его постоянно подкалывают вопросом: «А меня поднимешь?».
Вирусная известность
Как правило, «ходячей легендой» становятся
«Лучшие мемы в истории — те, что появились случайно. Но в теории рецепт успеха все же есть: чтобы стать популярным рэпером, музыкантом, актером, блогером или шоуменом, нужно генерировать мемы и хайп. Как? Сочинять песни, высказываться в соцсетях на резонансные темы, придумывать оригинальные жесты или делать
Разумеется, чаще всего люди, подсевшие на волну популярности, пытаются этот статус монетизировать. Классический пример
«Гарольд долгое время обижался на картинки со своим лицом, но в итоге “оседлал” волну и стал зарабатывать на растиражированном образе. Только за 2018 год он снялся в клипе, нескольких рекламных роликах, активно вел аккаунты в социальных сетях», — отмечает Саттаров.
РИА Новости пыталось связаться с «Гарольдом», но
Самый популярный болельщик на чемпионате мира по футболу 2018 года Томер Савойя также стал знаменитым совершенно случайно: он был на матче в Ростове, а после в интервью журналистам выразил свое отношение к России — с восхищением, но используя при этом матерные слова. Савойя обрел такую популярность, что его лицо даже стали печатать на футболках и магнитах. Томер же всячески подогревал к себе интерес и неоднократно приходил на разные мероприятия в форме болельщика.
К слову, многие из подписчиков блогера в комментариях к его публикациям пишут, что к бразильцу «прилип» образ фаната с выпученными глазами, хотя на самом деле он куда более интересный человек.
По образованию Савойя журналист, сейчас он работает в
Вот что сам Томер рассказал корреспонденту РИА Новости: «Я с другого континента, человек с другой культурой. Это то, что нравится людям в России. Я настоящий русский патриот, в том числе и потому, что родился не здесь. В своем блоге я покажу людям со всего мира, насколько крутая ваша страна! Покажу, какими глазами я вижу Россию, ведь здесь столько всего нового для меня. Например, снегопад. А еще я покажу Бразилию».
Было вкусно
Нагрянувшая слава может как раскрасить жизнь, так и испортить. В 2008 году на ютьюбе появился ролик — отрывок из интервью с учениками школы № 13 в городе Королеве Московской области. Школьник Никита Литвинков в пиджаке и с ободком на голове смешно рассказал о еде, которая подается в местной столовой. Голос за кадром попросил подростка представиться, подросток объявил: «Я — Никита Литвинков».
Из открытых источников известно, что Литвинков родился в селе Митрофановке Воронежской области, потом переехал в Королев. В конце концов вернулся на малую родину, учился в Воронежской музыкальной школе. Отслужил в армии и вернулся домой в звании ефрейтора запаса. Никита до сих пор живет под Воронежем.
Один из сослуживцев Литвинкова рассказал корреспонденту РИА Новости, что в армии его узнавали абсолютно все, начиная с новобранцев и заканчивая офицерами. «Постоянно хотели с ним фотографироваться. Правда, на службе это не сильно сказывалось: никаких поблажек ему не делали, просто говорили, что он из ютьюба», — вспоминает Михаил Матушев (имя изменено по просьбе героя).
По его словам, парня сложно было назвать веселым, скорее, он был сам в себе, излишняя популярность ему только мешала. «Он — человек искусства, на “хайп” ему было наплевать, но эта слава не давала ему нормально заниматься своими делами. Особенная шумиха
Сейчас Литвинков заходит в Сеть крайне редко, новые фотографии не публикует, на сообщения не отвечает. На верифицированной странице Никиты в соцсетях — его фотография в военной форме и с баяном (есть по меньшей мере два десятка фейковых «Литвинковых»).
«Нельзя взять и перестать быть мемом»
С точки зрения закона невозможно запретить «тыкать пальцем» в
Если вы против своей воли стали мемом, остается только смириться и надеяться, что о вас скоро забудут. Хотя можно попробовать судиться, как это сделала пять лет назад певица Бейонсе: суд в
Лос-Анджелесепостановил изъять определенную фотографию из интернета. Но она гуляет по Сети по сей день. Поэтому нельзя просто так взять и перестать быть мемом.
С ним соглашается и адвокат Владимир Старинский: привлечь к ответственности тех, кто распространял контент, нельзя. В то же время любой человек может обратиться к администрации ресурса, на котором опубликован контент с его изображением, и попросить удалить. «Как правило, такие требования удовлетворяют без особых проблем. Вряд ли здесь можно говорить о нарушении частной жизни, если человек сам опубликовал фотографию или дал интервью. А уж если фото сделано без согласия лица, надо выяснять, при каких обстоятельствах это произошло: было ли мероприятие публичным, являлось ли конкретное лицо целью съемки и так далее», — посоветовал юрист.