Это не червяки! Десять странных десертов со всего мира

Источник: РИА Новости

Азиатские повара, поняв, что высокой кухней сейчас никого не удивишь, взялись за «низкую». О странных десертах, которые можно попробовать в разных странах, — в материале РИА Новости.

Мороженое из бородинского хлеба (Россия)

Любимый многими россиянами бородинский хлеб решили использовать в приготовлении мороженого. Но это не традиционная кухня, а скорее молекулярная. Можно приготовить и в домашних условиях: крошка бородинского хлеба, тмин, кориандр.

Есть рецепты, объединяющие российские и британские ингредиенты. Например, мороженое из бородинского хлеба и английского темного стаута.

Пудинг из хлеба со сливочным маслом (Великобритания)

Основой этого вкусного традиционного блюда британской кухни, известного, как говорят, еще с XIII века, служит зачерствевший хлеб. Изначально десерт так и назывался — «Пудинг бедняка». Сейчас можно делать и из круассанов с добавлением не только масла, но и шоколада, сливок, фруктов, коньяка.

Джалеби (Средний Восток и Индия)

В этом десерте нет ничего странного, кроме его внешнего вида. Может показаться, что в тарелку положили поджаренных червяков. Нет, это всего лишь нити из пшеничного теста, жаренные во фритюре из гхи и политые сахарным сиропом.

Если вы находитесь в Индии, то отказывать себе в сладком не стоит. Индийские сладости — это практически культ. Стоит попробовать помадку Буфри и — обязательно — сладкие шарики ладу.

Кузнечики в шоколаде (Таиланд)

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BG0R2XsAc07/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BG0R2XsAc07/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BG0R2XsAc07/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Valerie Ramos (@plexuswithme)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-06-19T01:01:05+00:00">18 Июн 2016 в 6:01 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Казалось бы, это еще один способ сэкономить на десерте, но нет. Туристы жалуются, что порой дешевле съесть кусок мяса, чем «этих с лапками». Путешественники уверяют, что такая экзотика продается лишь в туристических местах. А магазины экзотической еды сообщают у себя на сайтах, что кузнечики в темном шоколаде — вкусное и полезное блюдо: «Кузнечики питаются многолетней ржаной травой, их рацион без глютена». Еще любителям экзотики порой предлагают червей в шоколаде и даже «суперчервей».

Мороженое со вкусом васаби (Япония)

Лучше всего его пробовать в городе Идзу (префектура Шизоука), символ которого — цветок васаби. Растение действительно используется в приготовлении мороженого и придает этому сладкому холодному блюду острое послевкусие. Еще в Японии можно отведать мороженое со вкусом чеснока и медузы, а в Таиланде популярно мороженое во фритюре.

Жаренные во фритюре конфеты (Шотландия, Великобритания)

Началось все с того, что кто-то решил поэкспериментировать и поджарил во фритюре шоколадный батончик. Сначала это, может быть, и вкусное, но явно не полезное блюдо завоевало Шотландию, а теперь известно и в других странах. Рецепт, конечно, странноватый: шоколадные батончики, два литра подсолнечного масла, ананас.

Тавук-гексу (Турция)

Стоит обратить внимание на проверенную временем традиционную кухню. Например, в Турции предлагают десерт, который подавали еще османским султанам. Это тоже пудинг, но, в отличие от британцев, турки не экономили на ингредиентах. Основа турецкого десерта — не черствый хлеб, а мясо. Тавук-гексу делается из перемолотой в фарш куриной грудки с добавлением риса, сахара и молока.

Пикаронес и зарда (Перу)

Перуанские десерты готовят из того, что в России подают на гарнир. Пикаронес — это пончики. Только основой для теста служит картофель или батат, тыква, кабачки. А зарда — сладкий плов из риса с сухофруктами.

«Рвота единорогов», США

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmZjMMYlxVh/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmZjMMYlxVh/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BmZjMMYlxVh/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от U N I C O R N ?? (@marshydreams)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-13T00:37:44+00:00">12 Авг 2018 в 5:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Некоторые десерты удивляют не ингредиентами, а внешним видом, способом подачи. За неприглядным названием скрывается разноцветный маршмеллоу. Идеальное блюдо для ярких фотографий. А еще в США подают одноименные коктейли.

«Зеленая дизентерия» (Тайвань)