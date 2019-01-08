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12:43 (мск), источник: РИА Новости

Это не червяки! Десять странных десертов со всего мира

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. «Зачем выкидывать черствый хлеб?» — видимо, думали экономные британские хозяйки и подавали его на сладкое.

Источник: РИА Новости

Азиатские повара, поняв, что высокой кухней сейчас никого не удивишь, взялись за «низкую». О странных десертах, которые можно попробовать в разных странах, — в материале РИА Новости.

Мороженое из бородинского хлеба (Россия)

Любимый многими россиянами бородинский хлеб решили использовать в приготовлении мороженого. Но это не традиционная кухня, а скорее молекулярная. Можно приготовить и в домашних условиях: крошка бородинского хлеба, тмин, кориандр.

Есть рецепты, объединяющие российские и британские ингредиенты. Например, мороженое из бородинского хлеба и английского темного стаута.

Пудинг из хлеба со сливочным маслом (Великобритания)

Основой этого вкусного традиционного блюда британской кухни, известного, как говорят, еще с XIII века, служит зачерствевший хлеб. Изначально десерт так и назывался — «Пудинг бедняка». Сейчас можно делать и из круассанов с добавлением не только масла, но и шоколада, сливок, фруктов, коньяка.

Джалеби (Средний Восток и Индия)

В этом десерте нет ничего странного, кроме его внешнего вида. Может показаться, что в тарелку положили поджаренных червяков. Нет, это всего лишь нити из пшеничного теста, жаренные во фритюре из гхи и политые сахарным сиропом.

Если вы находитесь в Индии, то отказывать себе в сладком не стоит. Индийские сладости — это практически культ. Стоит попробовать помадку Буфри и — обязательно — сладкие шарики ладу.

Кузнечики в шоколаде (Таиланд)

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Казалось бы, это еще один способ сэкономить на десерте, но нет. Туристы жалуются, что порой дешевле съесть кусок мяса, чем «этих с лапками». Путешественники уверяют, что такая экзотика продается лишь в туристических местах. А магазины экзотической еды сообщают у себя на сайтах, что кузнечики в темном шоколаде — вкусное и полезное блюдо: «Кузнечики питаются многолетней ржаной травой, их рацион без глютена». Еще любителям экзотики порой предлагают червей в шоколаде и даже «суперчервей».

Мороженое со вкусом васаби (Япония)

Лучше всего его пробовать в городе Идзу (префектура Шизоука), символ которого — цветок васаби. Растение действительно используется в приготовлении мороженого и придает этому сладкому холодному блюду острое послевкусие. Еще в Японии можно отведать мороженое со вкусом чеснока и медузы, а в Таиланде популярно мороженое во фритюре.

Жаренные во фритюре конфеты (Шотландия, Великобритания)

Началось все с того, что кто-то решил поэкспериментировать и поджарил во фритюре шоколадный батончик. Сначала это, может быть, и вкусное, но явно не полезное блюдо завоевало Шотландию, а теперь известно и в других странах. Рецепт, конечно, странноватый: шоколадные батончики, два литра подсолнечного масла, ананас.

Тавук-гексу (Турция)

Стоит обратить внимание на проверенную временем традиционную кухню. Например, в Турции предлагают десерт, который подавали еще османским султанам. Это тоже пудинг, но, в отличие от британцев, турки не экономили на ингредиентах. Основа турецкого десерта — не черствый хлеб, а мясо. Тавук-гексу делается из перемолотой в фарш куриной грудки с добавлением риса, сахара и молока.

Пикаронес и зарда (Перу)

Перуанские десерты готовят из того, что в России подают на гарнир. Пикаронес — это пончики. Только основой для теста служит картофель или батат, тыква, кабачки. А зарда — сладкий плов из риса с сухофруктами.

«Рвота единорогов», США

Во время загрузки произошла ошибка.

Некоторые десерты удивляют не ингредиентами, а внешним видом, способом подачи. За неприглядным названием скрывается разноцветный маршмеллоу. Идеальное блюдо для ярких фотографий. А еще в США подают одноименные коктейли.

«Зеленая дизентерия» (Тайвань)

В Тайване пошли еще дальше: вкусный, изящно оформленный десерт может испортить аппетит одним своим видом. Чудесное мороженое с добавлением киви, только выглядит как… какашка. Впрочем, туалетная тема — это ноу-хау ресторана в тайваньской столице Тайбэе.

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