Это не червяки! Десять странных десертов со всего мира
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. «Зачем выкидывать черствый хлеб?» — видимо, думали экономные британские хозяйки и подавали его на сладкое.
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. «Зачем выкидывать черствый хлеб?» — видимо, думали экономные британские хозяйки и подавали его на сладкое.
Азиатские повара, поняв, что высокой кухней сейчас никого не удивишь, взялись за «низкую». О странных десертах, которые можно попробовать в разных странах, — в материале РИА Новости.
Мороженое из бородинского хлеба (Россия)
Любимый многими россиянами бородинский хлеб решили использовать в приготовлении мороженого. Но это не традиционная кухня, а скорее молекулярная. Можно приготовить и в домашних условиях: крошка бородинского хлеба, тмин, кориандр.
Есть рецепты, объединяющие российские и британские ингредиенты. Например, мороженое из бородинского хлеба и английского темного стаута.
Пудинг из хлеба со сливочным маслом (Великобритания)
Основой этого вкусного традиционного блюда британской кухни, известного, как говорят, еще с XIII века, служит зачерствевший хлеб. Изначально десерт так и назывался — «Пудинг бедняка». Сейчас можно делать и из круассанов с добавлением не только масла, но и шоколада, сливок, фруктов, коньяка.
Джалеби (Средний Восток и Индия)
В этом десерте нет ничего странного, кроме его внешнего вида. Может показаться, что в тарелку положили поджаренных червяков. Нет, это всего лишь нити из пшеничного теста, жаренные во фритюре из гхи и политые сахарным сиропом.
Если вы находитесь в Индии, то отказывать себе в сладком не стоит. Индийские сладости — это практически культ. Стоит попробовать помадку Буфри и — обязательно — сладкие шарики ладу.
Кузнечики в шоколаде (Таиланд)
Казалось бы, это еще один способ сэкономить на десерте, но нет. Туристы жалуются, что порой дешевле съесть кусок мяса, чем «этих с лапками». Путешественники уверяют, что такая экзотика продается лишь в туристических местах. А магазины экзотической еды сообщают у себя на сайтах, что кузнечики в темном шоколаде — вкусное и полезное блюдо: «Кузнечики питаются многолетней ржаной травой, их рацион без глютена». Еще любителям экзотики порой предлагают червей в шоколаде и даже «суперчервей».
Мороженое со вкусом васаби (Япония)
Лучше всего его пробовать в городе Идзу (префектура Шизоука), символ которого — цветок васаби. Растение действительно используется в приготовлении мороженого и придает этому сладкому холодному блюду острое послевкусие. Еще в Японии можно отведать мороженое со вкусом чеснока и медузы, а в Таиланде популярно мороженое во фритюре.
Жаренные во фритюре конфеты (Шотландия, Великобритания)
Началось все с того, что
Стоит обратить внимание на проверенную временем традиционную кухню. Например, в Турции предлагают десерт, который подавали еще османским султанам. Это тоже пудинг, но, в отличие от британцев, турки не экономили на ингредиентах. Основа турецкого десерта — не черствый хлеб, а мясо.
Пикаронес и зарда (Перу)
Перуанские десерты готовят из того, что в России подают на гарнир. Пикаронес — это пончики. Только основой для теста служит картофель или батат, тыква, кабачки. А зарда — сладкий плов из риса с сухофруктами.
«Рвота единорогов», США
Некоторые десерты удивляют не ингредиентами, а внешним видом, способом подачи. За неприглядным названием скрывается разноцветный маршмеллоу. Идеальное блюдо для ярких фотографий. А еще в США подают одноименные коктейли.
«Зеленая дизентерия» (Тайвань)
В Тайване пошли еще дальше: вкусный, изящно оформленный десерт может испортить аппетит одним своим видом. Чудесное мороженое с добавлением киви, только выглядит как… какашка. Впрочем, туалетная тема — это