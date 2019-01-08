В России запретили «сухой алкоголь». Чем он опасен

Источник: AP 2018

Сухой или порошковый алкоголь — особый порошок, который может использоваться для получения алкогольных напитков (при разведении водой) или в качестве вкусовой добавки в коктейли.

История и способ создания

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«Сухой алкоголь» впервые был запатентован в конце 1966 году в Японии компанией Sato Food Industries. Похожий патент был выдан в США в марте 1974 года корпорации General Foods. Процесс изготовления порошка заключается в инкапсуляции («схватывании») на молекулярном уровне алкоголя в крошечные фракции с помощью производных крахмала — циклодекстринов или патоки. В результате образуется сухое вещество в виде пудры, которое при разбавлении водой снова становится напитком.

Как правило, распространяется в пакетиках весом около 30 г., которые разводятся в стакане воды. При разбавлении сухого вещества водой можно получить алкогольный напиток с характеристиками водки, рома, различных коктейлей.

Распространение в мире

В настоящее время единственным полностью легальным рынком для порошкового алкоголя является Япония, где он уравнен с обычным алкоголем, его продажи составляют порядка 1% от общего объема продаж алкогольных напитков.

В некоторых странах порошковый алкоголь зачастую запрещают на региональном уровне из-за слабой изученности его воздействия на организм человека.

В Германии или США его распространяют через интернет, пользуясь лазейками в законодательстве, где обычно под алкоголем подразумевается только жидкость.

Опасность для здоровья

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В июне 2015 года Роспотребнадзор заявил о потенциальной опасности употребления «сухого алкоголя» для здоровья человека. Наибольший риск заключается в том, что потребитель может развести в стакане воды не один, а несколько пакетиков — в этом случае употребление напитка может привести к алкогольной интоксикации и ожогу слизистых оболочек. Также высок риск при употреблении порошка в сухом виде, через вдыхание.

1 декабря 2015 года было опубликовано распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева «Об утверждении плана мероприятий по стабилизации ситуации и развитию конкуренции на алкогольном рынке». В числе предложенных мер в плане был заявлен запрет продажи «сухого алкоголя» на территории РФ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 10 декабря 2015 года Московская городская дума внесла в Госдуму законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции” (в части установления запрета на производство и оборот спиртосодержащей продукции в сухом виде)».

В сентябре 2016 года правительство РФ положительно оценило законопроект, однако попросило его доработать. В частности, прописать ответственность за производство и оборот «сухого алкоголя». В результате 5 сентября 2017 года самим правительством в Госдуму были внесены два законопроекта: поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» «в части установления запрета на производство и (или) оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции », а также поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

В ноябре 2017 года оба законопроекта прошли первое чтение, однако затем их рассмотрение замедлилось. В законопроект о регулировании было внесено положение, согласно которому порошковым алкоголем можно было считать сухое вещество, предназначенное для получения в жидком виде продукции, содержащей в своем составе этиловый спирт более 0,5% от объема. К его рассмотрению вернулись только в конце 2018 года. 19 декабря он был принят в окончательном, третьем чтении, 21 декабря — одобрен Советом Федерации. 28 декабря закон подписал президент РФ Владимир Путин.