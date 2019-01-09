Как звезды провели зимние каникулы: самые интересные фото и видео из Instagram
Passion.ru предлагает посмотреть лучшие снимки и видеоролики, которыми знаменитости делились за каникулы.
Passion.ru предлагает посмотреть лучшие снимки и видеоролики, которыми знаменитости делились за каникулы.
Вера Брежнева показала редкое фото с обеими дочерьми, причем младшая Сара скромно спряталась за старшую сестру Соню. «Счастливого Нового 2019 Года ВСЕМ! Здоровья! Гармонии! Доброты! Мира! Музыки и… ЛЮБВИ!!! Побольше проводить времени с любимыми людьми», — так подписала Вера снимок (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Мария Шукшина поделилась снимком процесса украшения елки, а в подписи — немного истории: «Когда в 1998-м году был торжественно дан старт федеральному проекту “Родина Деда Мороза” и этим местом был назначен город Великий Устюг, никто не предполагал, что это окажется снайперским попаданием, прямо в десятку. В Великом Устюге в ХIIIв жил праведник, Прокопий Устюжский, которого вполне можно считать прототипом Дедушки Мороза».
Перед возвращением в
Анастасия Волочкова в очередной раз бросила вызов хейтерам, считающим ее фигуру неидеальной: «Волочковский реверанс из Мальдив! Приятного вам похудения».
Дарья Повереннова путешествует по Италии и делится впечатлениями от посещения знаменитых музеев. А Чулпан Хаматова решила освоить катание на сноуборде.
Аглая Тарасова отдыхает с мамой Ксенией Раппопорт и младшей сестрой Софией.
Мария Мельникова