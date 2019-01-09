Бумажные деньги в России ввели ради войны. Они едва не уничтожили ее экономику
Дорого хрустят.
Дорого хрустят.
Бумажные деньги в России появились сравнительно недавно — еще 250 лет назад российские поданные расплачивались громоздкими и тяжелыми монетами из драгоценных металлов. Для крупных покупок приходилось возить с собой мешки весом в сотни килограммов. Неудобства и сложности в расчетах вынудили государство искать альтернативу, и она нашлась в виде первых в истории страны бумажных купюр. Они помогли выиграть войну у Турции, но потом чуть не разрушили экономику. В Европе этот путь прошли на сто лет раньше, а в Китае — и вовсе на тысячелетие. Как императрица, родившаяся в Германии, создавала современную финансовую систему России — в материале «Ленты.ру».
29 декабря 1768 года (9 января 1769-го по новому стилю) императрица Екатерина II издала указ о создании в России двух ассигнационных банков. Они должны были обеспечить страну первыми в ее истории бумажными деньгами, а казну — ресурсами для очередной турецкой кампании. Не все запланированное удалось реализовать сразу, но население узнало, что у привычных всем монет может быть альтернатива, да к тому же более удобная.
Летучие китайцы
Первопроходцами в деле внедрения бумажных денег стали китайцы. Первый прообраз купюр появился у них в седьмом веке нашей эры, при правлении династии Сун. Однако в полной мере деньгами они не являлись — это были скорее бумажные чеки, удостоверявшие факт совершения
Постепенно купцы, возившие свой товар вдоль Великого шелкового пути, поняли, что брать с собой тяжелые медные монеты (стандартная связка весила около трех килограммов), занимавшие к тому же много места, неудобно. Они обратились к правительству с просьбой облегчить им жизнь, и оно приняло решение о массовом выпуске
Платежеспособность их владельца гарантировалась дацзянами — подворьями провинциальных властей в столице (тогда ею был город Баньлян). Поскольку все основные торги велись именно там, купцы обменивали свежезаработанные монеты на
В 1357 году в Китай, находившийся под властью Монгольской империи, за шелком поехали купцы из Флоренции — этот итальянский город в то время был центром независимой коммуны, а его экономика строилась на ткацкой промышленности. С собой они везли привычные серебряные монеты, но в Крыму, входившем в Золотую Орду, столкнулись с требованием местных властей обменять их на «желтые кусочки бумаги». Флорентийцы убедились в удобстве такого платежного средства, которое без проблем приняли в Китае, но ни в Италии, ни в остальных странах Европы оно поначалу не прижилось.
Подсмотрели
Ситуация изменилась в 1661 году, когда свои купюры выпустил Стокгольмский банк: шведское правительство решило постепенно выводить из обращения дорогие в изготовлении золотые, серебряные и медные монеты. Именно у скандинавов идею позаимствовала Россия. О заморской диковине Алексею Михайловичу — второму царю из династии Романовых — рассказал новгородский купец Семен Гаврилов. Монарх велел исследовать вопрос, и, чтобы ему было понятнее, официальное название «кредитная карта» перевели как «верующая карточка».
Но внедрить бумажные деньги в России было суждено не царю Алексею Тишайшему, а царице Екатерине II Великой, урожденной подданной Пруссии Софии Августе Фредерике
Жесткое регулирование внутреннего сектора соседствовало с либерализацией внешнего (на контрасте с протекционистской политикой Елизаветы Петровны). К тому же в 1768 году Россия вступила в очередную войну с Османской империей в расчете получить выход к Черному морю. Военные действия требовали дополнительных расходов. Если в начале правления императрицы в стране наблюдался избыток денежной массы, грозивший инфляцией (из-за чего был введен запрет на свободный обмен медных монет на серебряные), то уже через несколько лет денег стало не хватать. Чеканить новые монеты было затратно, поэтому было принято решение выпускать ассигнации.
Любовь к Отечеству на бумаге
После подписания Екатериной соответствующего указа Петербургский и Московский ассигнационные банки стали эмиссионными центрами. Вместе они напечатали ассигнаций на 2,5 миллиона рублей, при том что разменный фонд (количество наличных монет в обращении) тогда составлял всего два миллиона. 500 тысяч новых рублей были ничем не обеспечены, именно они и пошли на оплату военных операций. То есть, в отличие от Швеции, бумажные деньги должны были не полностью заменить металлические, а дополнить их; по мере необходимости держатели монет могли менять их на ассигнации и обратно.
Тем более что выпускались они только крупным номиналом — 25, 50, 75 и 100 рублей — и для повседневных нужд не подходили. К примеру, в 1764 году месячная зарплата поверенного в генеральном межевании (кадастрового специалиста) равнялась семи рублям; работа бригады столяров стоила 50 рублей; годом позже за 70 рублей можно было купить ливрею с золотым галуном, а за два рубля — шляпу. Постепенно из оборота выходили медные пятаки весом по пять килограммов каждый — их было не только неудобно носить с собой, но и трудно считать, ведь большая часть населения тогда была неграмотной.
Первые ассигнации были
Первые 18 лет менять ассигнации на рубли можно было только в двух специализированных банках, что затрудняло их оборот. Крестьяне, не имевшие возможности добраться до столиц, продолжали пользоваться привычными монетами.
В 1786 году новый императорский указ позволил производить обмен в любых городах и банках страны, еще через год 75-рублевые купюры были упразднены (во многом
Не рассчитали
Однако вскоре стало ясно, что власти не продумали всех нюансов денежной реформы.
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Алексей Афонский