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03:15 (мск), источник: ТАСС

Российские военные приняли от коллег из Лаоса 30 танков Т-34

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Три десятка танков Т-34 прибыли в Россию, совершив многомильное путешествие по морю из Юго-Восточной Азии. Министерством обороны Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества военному ведомству России переданы 30 гусеничных машин в полностью исправном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, отметив, что техника «до недавнего времени стояла на вооружении армии Лаоса».

«В ходе состоявшегося в январе прошлого года визита министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Лаос были достигнуты договоренности о возвращении танков Т-34 в Россию, — отметили в российском военном ведомстве. — Техника морским путем уже преодолела более 4500 тыс. км и прибыла во Владивосток. Далее железнодорожным транспортом она будет доставлена в Московскую область, в город Наро-Фоминск».

В Минобороны пояснили, что Т-34 по праву считается лучшим танком своего времени, им установлен «десяток рекордов, которые, видимо, уже никогда не удастся превзойти». Среди них — достижение по массовости выпуска. В период с 1940 по 1946 год было выпущено более 58 тыс. единиц этой машины. Однако спустя семь десятилетий после окончания Второй мировой войны действующих образцов осталось очень мало.

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Переданную лаосской стороной технику планируется использовать при проведении парадов Победы в различных городах России, для обновления музейных экспозиций, а также для съемок фильмов о Великой Отечественной войне.

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