Российские военные приняли от коллег из Лаоса 30 танков Т-34
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Три десятка танков Т-34 прибыли в Россию, совершив многомильное путешествие по морю из
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Три десятка танков Т-34 прибыли в Россию, совершив многомильное путешествие по морю из
«В ходе состоявшегося в январе прошлого года визита министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Лаос были достигнуты договоренности о возвращении танков Т-34 в Россию, — отметили в российском военном ведомстве. — Техника морским путем уже преодолела более 4500 тыс. км и прибыла во Владивосток. Далее железнодорожным транспортом она будет доставлена в Московскую область, в город Наро-Фоминск».
В Минобороны пояснили, что Т-34 по праву считается лучшим танком своего времени, им установлен «десяток рекордов, которые, видимо, уже никогда не удастся превзойти». Среди них — достижение по массовости выпуска. В период с 1940 по 1946 год было выпущено более 58 тыс. единиц этой машины. Однако спустя семь десятилетий после окончания Второй мировой войны действующих образцов осталось очень мало.
Переданную лаосской стороной технику планируется использовать при проведении парадов Победы в различных городах России, для обновления музейных экспозиций, а также для съемок фильмов о Великой Отечественной войне.