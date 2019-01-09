Российские военные приняли от коллег из Лаоса 30 танков Т-34

«В ходе состоявшегося в январе прошлого года визита министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Лаос были достигнуты договоренности о возвращении танков Т-34 в Россию, — отметили в российском военном ведомстве. — Техника морским путем уже преодолела более 4500 тыс. км и прибыла во Владивосток. Далее железнодорожным транспортом она будет доставлена в Московскую область, в город Наро-Фоминск».

В Минобороны пояснили, что Т-34 по праву считается лучшим танком своего времени, им установлен «десяток рекордов, которые, видимо, уже никогда не удастся превзойти». Среди них — достижение по массовости выпуска. В период с 1940 по 1946 год было выпущено более 58 тыс. единиц этой машины. Однако спустя семь десятилетий после окончания Второй мировой войны действующих образцов осталось очень мало.