Эксперты назвали фейки о трагедии в Магнитогорске спланированной провокацией

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Все подобные материалы были основаны на данных анонимных источников и сопровождались хештегами «теракт», «перестрелка», «заговор» и т. д.

Глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что вбросы о трагедии в Магнитогорске осуществляли «украинские пользователи, блогеры и профессиональные тролли», причем по той же схеме, что и фейки после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Так, запустивший вброс о «300 погибших» после трагедии в Кемерово украинский пранкер Евгений Вольнов обзванивал родственников погибших в Магнитогорске и запугивал их новыми взрывами. Видео с разговорами блогер опубликовал в YouTube. Позднее ролик был удален.

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Мэр Магнитогорска Сергей Бердников неоднократно указывал на отсутствие подтверждающих информацию в интернете фактов, а также призывал горожан не реагировать на провокации и заведомую ложь.

Эксперты назвали реакцию российских властей на трагедию быстрой и адекватной, а прилет президента РФ Владимира Путина на место происшествия 31 декабря — фактором, консолидирующим население и мобилизующим руководство региона.