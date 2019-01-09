Эксперты назвали фейки о трагедии в Магнитогорске спланированной провокацией

Все подобные материалы были основаны на данных анонимных источников и сопровождались хештегами «теракт», «перестрелка», «заговор» и т. д.
Глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что вбросы о трагедии в Магнитогорске осуществляли «украинские пользователи, блогеры и профессиональные тролли», причем по той же схеме, что и фейки после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».
Так, запустивший вброс о «300 погибших» после трагедии в Кемерово украинский пранкер Евгений Вольнов обзванивал родственников погибших в Магнитогорске и запугивал их новыми взрывами. Видео с разговорами блогер опубликовал в YouTube. Позднее ролик был удален.
Мэр Магнитогорска Сергей Бердников неоднократно указывал на отсутствие подтверждающих информацию в интернете фактов, а также призывал горожан не реагировать на провокации и заведомую ложь.
Эксперты назвали реакцию российских властей на трагедию быстрой и адекватной, а прилет президента РФ Владимира Путина на место происшествия 31 декабря — фактором, консолидирующим население и мобилизующим руководство региона.
«И федеральная, и региональная власть немало сделали для оперативной помощи людям, детального информирования граждан, сдерживания панических настроений и слухов», — сказал «Известиям» директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
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