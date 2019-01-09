Туркменов заставили закупить новые портреты президента из-за его седины

Источник: РИА "Новости"

На прежних портретах Бердымухамедов был запечатлен с черными волосами. Теперь у лидера Туркмении появилась проседь в волосах. По данным издания, он перестал появляться на публике с сединой после того как стал президентом в 2006 году.

Сотрудникам учреждений пришлось скинуться на закупку новых портретов по 5 манатов (около 95 рублей). Устаревшие изображения президента продаются со скидкой и стоят 4 маната (примерно 76 рублей). Как сообщает издание, портреты президента регулярно обновляются за счет служащих. Портреты Бердымухамедова должны висеть в школах, больницах, министерствах, правоохранительных органах, спортивных объектах и концертных залах, а также в аэропортах и салонах самолетов.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-78242229&id=456241917&hash=344d804eaf28e9b4&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.