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05:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Туркменов заставили закупить новые портреты президента из-за его седины

Школы, больницы и другие госучреждения Туркмении обязали закупить новые портреты президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, на которых он изображен с сединой. Об этом сообщает «Радио Азатлык».

Источник: РИА "Новости"

На прежних портретах Бердымухамедов был запечатлен с черными волосами. Теперь у лидера Туркмении появилась проседь в волосах. По данным издания, он перестал появляться на публике с сединой после того как стал президентом в 2006 году.

Сотрудникам учреждений пришлось скинуться на закупку новых портретов по 5 манатов (около 95 рублей). Устаревшие изображения президента продаются со скидкой и стоят 4 маната (примерно 76 рублей). Как сообщает издание, портреты президента регулярно обновляются за счет служащих. Портреты Бердымухамедова должны висеть в школах, больницах, министерствах, правоохранительных органах, спортивных объектах и концертных залах, а также в аэропортах и салонах самолетов.

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Издание отмечает, что ранее сотрудники полиции проводили обыски в жилых домах на предмет неподобающего использования портретов президента. В частности, силовики искали в туалетах газеты с фотографиями Бердымухамедова. Нарушителям грозило увольнение и административная ответственность.

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2 ноября 2018© Ньюстюб
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