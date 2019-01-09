Ученые смоделировали гигантское цунами, после которого вымерли динозавры

Источник: NeuPaddy/СС0

Падение астероида диаметром около 14 километров, вероятно, спровоцировало цунами высотой почти 1,5 километра в Мексиканском заливе, что вызвало хаос в Мировом океане, свидетельствуют результаты исследования. Гигантское цунами было не единственным последствием падения астероида. Оно также вызвало ударные волны и выброс в атмосферу огромного количества горячих камней и пыли, что спровоцировало лесные пожары и на долгое время оставило планету без солнечного света.

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Ученые, исходя из того, что астероид упал на мелководье в Мексиканском заливе, создали модель, которая подробно демонстрирует, что произошло в водах залива в течение 10 минут после падения небесного тела, в результате которого образовался кратер глубиной около 1,5 километра. Во второй модели исследователи показали, как цунами распространилось по планете. Результаты моделирования продемонстрировали, что последствия от цунами ощущались во всем мире.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bjbN_nOMDJs?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Так, в Мексиканском заливе волна двигалась со скоростью 143 километра в час, в течение первых 24 часов цунами накрыло всю Атлантику. При этом первая волна достигала высоты почти 1,5 километра, а в южной части Тихого океана и Северной Атлантике волны достигали высоты 14 метров, отмечают исследователи. В северной части Тихого океана их высота составляла 4 метра, а в Мексиканском заливе — 20 метров в одних местах и 100 метров в других.

Для сравнения, самая большая современная волна, когда-либо зафиксированная в Южном полушарии, была высотой около 24 метров, отмечает LiveScience.

Как рассказала один из авторов исследования, ведущий научный сотрудник Мичиганского университета (США) Молли Рэйндж, данный эксперимент является первым в своем роде, когда проводится глобальное моделирование цунами, вызванного падением астероида.

Кроме того, ученые сравнили силу этого цунами с катастрофой в Индийском океане в 2004 году, когда в результате ценами погибло, по меньшей мере, 225 тысяч человек. «За первые семь часов обоих цунами воздействие цунами “Чиксулуб” было в 2,5 тысячи — 29 тысяч раз сильнее по энергии, чем цунами в Индийском океане в 2004 году», — сообщила Рэйндж.