Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина требует от РФ встречи в экстренном порядке
В Тихом океане дрейфует горящий корабль с машинами Nissan (видео)
Виторган выложил в сеть милое фото Собчак с сыном
Запоминайте эти имена: 10 новых звезд года
Как возник и погиб первый русский город в Заполярье
Санта-Клаусы устроили прыжки с парашютом в центре Москвы Новогодний десант высадился прямо в центре Москвы
Виторган выложил в сеть милое фото Собчак с сыном
Саша Савельева с трудом скрывает беременность
Песков раскрыл первые детали ранения Путина
На Украине россиянина жестоко убили: 60 ножевых
Что сделали клубы РПЛ за перерыв. Главное
«Тампа» обыграла «Коламбус». Кучеров набрал 70-е очко в сезоне
Высоцкая примерила облегающее платье с «декольте» на спине
Все свои: режиссеры, которые снимали в фильмах своих жен
5 вероятных сценариев гибели Земли (вы удивитесь)
Новое российское оружие опередило время (фото)
Как возник и погиб первый русский город в Заполярье
Когда откроется «русский Диснейленд»?
Фоторепортажи
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
12Католики по всему миру встретили Рождество
09:57 (мск), источник: РИА Новости

Ученые смоделировали гигантское цунами, после которого вымерли динозавры

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Группа ученых из США смоделировала последствия катастрофического цунами после падения астероида «Чиксулуб» более 65 миллионов лет назад, в результате которого вымерли динозавры, об этом сообщает портал LiveScience.

Источник: NeuPaddy/СС0

Падение астероида диаметром около 14 километров, вероятно, спровоцировало цунами высотой почти 1,5 километра в Мексиканском заливе, что вызвало хаос в Мировом океане, свидетельствуют результаты исследования. Гигантское цунами было не единственным последствием падения астероида. Оно также вызвало ударные волны и выброс в атмосферу огромного количества горячих камней и пыли, что спровоцировало лесные пожары и на долгое время оставило планету без солнечного света.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ученые, исходя из того, что астероид упал на мелководье в Мексиканском заливе, создали модель, которая подробно демонстрирует, что произошло в водах залива в течение 10 минут после падения небесного тела, в результате которого образовался кратер глубиной около 1,5 километра. Во второй модели исследователи показали, как цунами распространилось по планете. Результаты моделирования продемонстрировали, что последствия от цунами ощущались во всем мире.

Во время загрузки произошла ошибка.

Так, в Мексиканском заливе волна двигалась со скоростью 143 километра в час, в течение первых 24 часов цунами накрыло всю Атлантику. При этом первая волна достигала высоты почти 1,5 километра, а в южной части Тихого океана и Северной Атлантике волны достигали высоты 14 метров, отмечают исследователи. В северной части Тихого океана их высота составляла 4 метра, а в Мексиканском заливе — 20 метров в одних местах и 100 метров в других.

Новость
Извержение Этны показали с высоты птичьего полета (видео)

Для сравнения, самая большая современная волна, когда-либо зафиксированная в Южном полушарии, была высотой около 24 метров, отмечает LiveScience.

Как рассказала один из авторов исследования, ведущий научный сотрудник Мичиганского университета (США) Молли Рэйндж, данный эксперимент является первым в своем роде, когда проводится глобальное моделирование цунами, вызванного падением астероида.

Кроме того, ученые сравнили силу этого цунами с катастрофой в Индийском океане в 2004 году, когда в результате ценами погибло, по меньшей мере, 225 тысяч человек. «За первые семь часов обоих цунами воздействие цунами “Чиксулуб” было в 2,5 тысячи — 29 тысяч раз сильнее по энергии, чем цунами в Индийском океане в 2004 году», — сообщила Рэйндж.

Мел-палеогеновое вымирание — одно из пяти «великих массовых вымираний», которое произошло около 66 миллионов лет назад. Частью этого массового вымирания явилось вымирание динозавров. При этом в научном сообществе возобладала точка зрения, что причиной этого события стало падение астероида.

 Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море
Умерла бывшая участница 'Битвы экстрасенсов'
Япония ищет поддержки США в вопросе мирного договора с Россией
Роструд напомнил о длинных выходных в марте
Четыре тысячи машин загорелись на корабле в Тихом океане
Российские военные приняли из Лаоса 30 танков Т-34
На Украине советскому локомотиву пришлось везти американский
В МВД назвали самую популярную у фальшивомонетчиков купюру
Министр рассказал о повышении зарплат россиян
Спорт
Что сделали клубы РПЛ за перерыв. Главное Во время зимней паузы и даже новогодних праздников во многих клубах премьер-лиги продолжалась работа
Hi-Tech
Как работает складной телевизор-рулон от LG (фото) Компания пытается засунуть искусственный интеллект во всю электронику.
Авто
Автомобили на бесплатном топливе: что нас ждет Идея о том, что автомобиль должен передвигаться абсолютно «бесплатно», давно терзает умы инженеров. И недавно казалось, что придуман идеальный способ «заправки» машин — солнечные батареи. Ведь солнце светит совершенно бесплатно
Кино
Запоминайте эти имена: 10 новых звезд года Красивые, дерзкие и стремящиеся к славе – перед вами десятка самых перспективных российских молодых актеров и актрис года
Недвижимость
В России меняется порядок налогообложения недвижимости
Когда откроется «русский Диснейленд»?
Призрак жизни: как возник и погиб первый русский город в Заполярье
Какие законы в сфере недвижимости вступят в силу в 2019 году
Популярные темы на «Детях»
В Брянске врач отказалась осматривать плачущего ребенка 357
Собираюсь развестись с мужем,хотя скоро рожать 305
Кружки 235
Новый год - грустный праздник? 182
Леди
Все об уколах красоты, спорте и макияже 41-летней Ольги Орловой Раскрываем все секреты — не без помощи эксперта
Все о ремонте
Самые уютные традиции народов мира по зимнему украшению дома
Как использовать оставшиеся обои: 13 идей по декору мебели
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь