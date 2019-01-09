Роструд напомнил о длинных выходных в марте

Источник: РИА Новости

«Следующие длинные выходные ожидают россиян теперь в марте в связи с празднованием Международного женского дня», — рассказали в ведомстве, отметив, что нерабочими будут дни с 8 по 10 марта.

Как пояснили в Роструде, День защитника Отечества 23 февраля выпадает на субботу, выходной день в этом году переносится на 10 мая.

В мае россияне будут отдыхать с 1 по 5 число благодаря празднованию Дня Весны и Труда, а также с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы. Длительные выходные ждут россиян в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства — со 2 по 4 ноября.