Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина требует от РФ встречи в экстренном порядке
В Тихом океане дрейфует горящий корабль с машинами Nissan (видео)
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
Новые штрафы: что изменится для автомобилистов в 2019 году
Как возник и погиб первый русский город в Заполярье
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Миллионер более 20 лет воспитывал детей от любовников жены
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва» ждут ребенка
Песков раскрыл первые детали ранения Путина
На Украине россиянина жестоко убили: 60 ножевых
Что сделали клубы РПЛ за перерыв. Главное
«Тампа» обыграла «Коламбус». Кучеров набрал 70-е очко в сезоне
Вступили в силу изменения тарифов ОСАГО: сколько будем платить
Умер российский певец Крис Кельми
В Тихом океане дрейфует горящий корабль с машинами Nissan (видео)
В России начали действовать новые тарифы ОСАГО
В России меняется порядок налогообложения недвижимости
Как быстро удалить старые обои со стены
Фоторепортажи
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
12Католики по всему миру встретили Рождество
09:42 (мск), источник: РИА Новости

Роструд напомнил о длинных выходных в марте

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Следующие длинные выходные ждут россиян с 8 по 10 марта, субботний выходной в День защитника Отечества 23 февраля перенесен на 10 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.

Источник: РИА Новости

«Следующие длинные выходные ожидают россиян теперь в марте в связи с празднованием Международного женского дня», — рассказали в ведомстве, отметив, что нерабочими будут дни с 8 по 10 марта.

Новость
Праздник закончился: в вагоне метро нашли бороду и посох

Как пояснили в Роструде, День защитника Отечества 23 февраля выпадает на субботу, выходной день в этом году переносится на 10 мая.

В мае россияне будут отдыхать с 1 по 5 число благодаря празднованию Дня Весны и Труда, а также с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы. Длительные выходные ждут россиян в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства — со 2 по 4 ноября.

В Роструде напомнили, что текущая рабочая неделя после десятидневных новогодних каникул продлится всего три дня — с 9 по 11 января.

 Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море
Умерла бывшая участница 'Битвы экстрасенсов'
Япония ищет поддержки США в вопросе мирного договора с Россией
Четыре тысячи машин загорелись на корабле в Тихом океане
Российские военные приняли из Лаоса 30 танков Т-34
На Украине советскому локомотиву пришлось везти американский
В МВД назвали самую популярную у фальшивомонетчиков купюру
Министр рассказал о повышении зарплат россиян
Спорт
Что сделали клубы РПЛ за перерыв. Главное Во время зимней паузы и даже новогодних праздников во многих клубах премьер-лиги продолжалась работа
Hi-Tech
Как работает складной телевизор-рулон от LG (фото) Компания пытается засунуть искусственный интеллект во всю электронику.
Авто
Автомобили на бесплатном топливе: что нас ждет Идея о том, что автомобиль должен передвигаться абсолютно «бесплатно», давно терзает умы инженеров. И недавно казалось, что придуман идеальный способ «заправки» машин — солнечные батареи. Ведь солнце светит совершенно бесплатно
Кино
Запоминайте эти имена: 10 новых звезд года Красивые, дерзкие и стремящиеся к славе – перед вами десятка самых перспективных российских молодых актеров и актрис года
Недвижимость
Петербуржцам из-за сосулек снесли самовольно остекленные балконы
Как возник и погиб первый русский город в Заполярье
В России меняется порядок налогообложения недвижимости
Как быстро удалить старые обои со стены
Популярные темы на «Детях»
В Брянске врач отказалась осматривать плачущего ребенка 357
Собираюсь развестись с мужем,хотя скоро рожать 305
Кружки 235
Новый год - грустный праздник? 182
Леди
Все об уколах красоты, спорте и макияже 41-летней Ольги Орловой Раскрываем все секреты — не без помощи эксперта
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь