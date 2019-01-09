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09:48 (мск), источник: РИА Новости

В Киргизии одним из первых за плевки на улице оштрафовали милиционера

БИШКЕК, 9 янв — РИА Новости. Сотрудник милиции станет одним из первых оштрафованных в Киргизии за плевки в общественных местах после вступления в стране в силу нового Кодекса о нарушениях, сообщает в среду ГУВД Чуйской области республики.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудник (ГУВД — ред.) нарушил одно из требований Кодекса о нарушениях, которое запрещает выброс, сжигание бытового мусора и предметов в неустановленных местах и плевание, что влечет наложение штрафа 3-й категории. Собранные по данному факту материалы направлены в Лебединовский айыл окмоту (сельский совет) Аламединского района для принятия решения в соответствии с требованиями норм закона», — говорится в сообщении ГУВД.

Два дня назад в социальных сетях республики был размещен видеоролик, где запечатлен плюющий во время несения службы сотрудник правоохранительных органов. Его личность была установлена в течение суток, им оказался представитель патрульно-постовой службы ГУВД Чуйской области.

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Он станет вторым привлеченным к ответственности за плевки в общественных местах после введения в Киргизии с 1 января 2019 года штрафа в размере 5,5 тысячи сомов (78 долларов) за подобное правонарушение. Первым был житель Иссык-Кульской области, который 1 января снял на видео демонстративный плевок в сторону здания национального парламента в знак протеста против нового кодекса и разместил этот ролик в одной из соцсетей.

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«Несомненно, что мы должны уделять особое внимание вопросу формирования у граждан общественного сознания и опыта поведения в обществе. Считаю, что применение штрафных санкций — эта мера, которая сегодня является объективно необходимой», — заявил во вторник во время совещания кабмина по поводу нового Кодекса о нарушениях премьер-министр Киргизии Мухаммедалый Абылгазиев. По его мнению, в воспитании подрастающего поколения большая ответственность также должна лежать на родителях, которые обязаны прививать детям «культуру поведения в обществе».

«Наш народ всегда отличался любовью к чистоте и бережным отношением к природе и окружающей среде. Люди должны соблюдать элементарные нормы культуры и поведения в общественных местах, нам следует подавать правильный пример подрастающему поколению. Самосознание кыргызстанцев растет и в нашей стране должны быть безопасные дороги, чистые улицы и дворы», — убежден глава правительства.

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