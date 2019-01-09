В Киргизии одним из первых за плевки на улице оштрафовали милиционера

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудник (ГУВД — ред.) нарушил одно из требований Кодекса о нарушениях, которое запрещает выброс, сжигание бытового мусора и предметов в неустановленных местах и плевание, что влечет наложение штрафа 3-й категории. Собранные по данному факту материалы направлены в Лебединовский айыл окмоту (сельский совет) Аламединского района для принятия решения в соответствии с требованиями норм закона», — говорится в сообщении ГУВД.

Два дня назад в социальных сетях республики был размещен видеоролик, где запечатлен плюющий во время несения службы сотрудник правоохранительных органов. Его личность была установлена в течение суток, им оказался представитель патрульно-постовой службы ГУВД Чуйской области.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/siz--0I0Xas?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Он станет вторым привлеченным к ответственности за плевки в общественных местах после введения в Киргизии с 1 января 2019 года штрафа в размере 5,5 тысячи сомов (78 долларов) за подобное правонарушение. Первым был житель Иссык-Кульской области, который 1 января снял на видео демонстративный плевок в сторону здания национального парламента в знак протеста против нового кодекса и разместил этот ролик в одной из соцсетей.

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«Несомненно, что мы должны уделять особое внимание вопросу формирования у граждан общественного сознания и опыта поведения в обществе. Считаю, что применение штрафных санкций — эта мера, которая сегодня является объективно необходимой», — заявил во вторник во время совещания кабмина по поводу нового Кодекса о нарушениях премьер-министр Киргизии Мухаммедалый Абылгазиев. По его мнению, в воспитании подрастающего поколения большая ответственность также должна лежать на родителях, которые обязаны прививать детям «культуру поведения в обществе».