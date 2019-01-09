Умерла последняя в своем виде гавайская улитка по кличке Джордж
Джорджу было 14 лет, у него не осталось родных.
Джорджу было 14 лет, у него не осталось родных.
Последняя известная гавайская тропическая улитка вида Achatinella apexfulva по кличке Джордж умерла в возрасте около 14 лет в лаборатории департамента природных ресурсов штата Гавайи. О смерти улитки сообщил сам департамент.
Наземные улитки Achatinella apexfulva, эндемики гавайского острова Оаху, полностью вымерли в дикой природе, в частности,
Как сообщается в блоге департамента, Джордж, получивший свою кличку в честь другого последнего представителя своего вида, Одинокого Джорджа, скончался 1 января в возрасте около 14 лет. При этом двухмиллиметровый кусочек ноги Джорджа, взятый для анализа в 2017 году, технически остается живым в глубокой заморозке в
Смерть Джорджа — большая потеря для местных жителей, так как он был героем множества статей и заметок, и за эти годы с ним познакомились сотни школьников.
Радиостанция NPR отмечает, что Джордж, несмотря на мужскую кличку, был гермафродитом, как многие улитки, но не оставил потомства, потому что для размножения представителям этого вида нужен партнер. Биолог Дэвид Сико (David Sischo), работавший с Джорджем, рассказал NPR, что улитка была «немного отшельником» и, скорее всего, умерла от старости, так как для улиток 14 лет — «более чем почтенный возраст».
Ольга Добровидова