Умерла последняя в своем виде гавайская улитка по кличке Джордж

Источник: DLNR Hawaii/CC0

Последняя известная гавайская тропическая улитка вида Achatinella apexfulva по кличке Джордж умерла в возрасте около 14 лет в лаборатории департамента природных ресурсов штата Гавайи. О смерти улитки сообщил сам департамент.

Наземные улитки Achatinella apexfulva, эндемики гавайского острова Оаху, полностью вымерли в дикой природе, в частности, из-за инвазивного вида — другой, хищной улитки, Euglandina rosea, которую в середине 1950-х годов завезли на Гавайи из центральной Америки для борьбы с сельскохозяйственными вредителями. В 1997 году последние десять улиток этого вида, первого из описанных западной наукой видов гавайских улиток, забрали в университетскую лабораторию для разведения в неволе, но к 2011 году все улитки, кроме Джорджа, умерли.

Как сообщается в блоге департамента, Джордж, получивший свою кличку в честь другого последнего представителя своего вида, Одинокого Джорджа, скончался 1 января в возрасте около 14 лет. При этом двухмиллиметровый кусочек ноги Джорджа, взятый для анализа в 2017 году, технически остается живым в глубокой заморозке в Сан-Диего. В посте на фейсбуке департамент выражает надежду, что однажды этот кусочек позволит клонировать Achatinella apexfulva.

Смерть Джорджа — большая потеря для местных жителей, так как он был героем множества статей и заметок, и за эти годы с ним познакомились сотни школьников. DLNR Hawaii

Радиостанция NPR отмечает, что Джордж, несмотря на мужскую кличку, был гермафродитом, как многие улитки, но не оставил потомства, потому что для размножения представителям этого вида нужен партнер. Биолог Дэвид Сико (David Sischo), работавший с Джорджем, рассказал NPR, что улитка была «немного отшельником» и, скорее всего, умерла от старости, так как для улиток 14 лет — «более чем почтенный возраст».