В МВД начали проверку из-за поездки ингушских полицейских за мандаринами в Чечню

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-163822605&id=456239945&hash=8b32f3cf78d99803&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сотрудники полиции, находящиеся в служебной командировке на Северном Кавказе, в ходе очередного планового выезда прибыли в населенный пункт Ханкала Чеченской Республики для получения продовольственного пайка согласно нормам. В его состав входят мясо, рыба, овощи, консервации, крупы, соки и многое другое», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в дополнение к набору полицейским выдано несколько килограммов фруктов, которые не входят в основной паек.

«Один из сотрудников снял по этому поводу видео, которое впоследствии появилось в сети Интернет. По данному факту проводится служебная проверка», — сказал представитель ведомства.

Во вторник в соцсетях появился видеоролик, в котором полицейский рассказывает о поездке из Ингушетии в Чечню за новогодним подарком от МВД.