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10:30 (мск), источник: Интерфакс

В МВД начали проверку из-за поездки ингушских полицейских за мандаринами в Чечню

Москва. 9 января. INTERFAX.RU — МВД начало внутреннюю проверку в связи с информацией о том, что сотрудников ингушского ОМОНа отправили в служебную командировку в Чечню за мандаринами; главное управление МВД России по СКФО в среду опубликовало официальное заявление по этому поводу.

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«Сотрудники полиции, находящиеся в служебной командировке на Северном Кавказе, в ходе очередного планового выезда прибыли в населенный пункт Ханкала Чеченской Республики для получения продовольственного пайка согласно нормам. В его состав входят мясо, рыба, овощи, консервации, крупы, соки и многое другое», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в дополнение к набору полицейским выдано несколько килограммов фруктов, которые не входят в основной паек.
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«Один из сотрудников снял по этому поводу видео, которое впоследствии появилось в сети Интернет. По данному факту проводится служебная проверка», — сказал представитель ведомства.

Во вторник в соцсетях появился видеоролик, в котором полицейский рассказывает о поездке из Ингушетии в Чечню за новогодним подарком от МВД.

«Отправили нас, вот этих мужчин, из Ингушетии в Ханкалу за новогодними подарками для отряда из 52 человек. На двух машинах, 130 километров. Вот вторая машина “Урал” стоит. Получили новогодние подарки на 52 человека. 130 километров два транспорта поехало и пять человек личного состава — в броне, в касках, с автоматами, четыре “рожка” и ПМ», — говорит герой видеоролика, показывая на один ящик с мандаринами.

Ингушским полицейским пришлось ехать за сотню километров за ящиком мандаринов
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08:42 (мск)© Ньюстюб
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