Новогодний символ отправляют в утиль

Источник: Агентство «Москва»

Хранить новогоднюю елку до весны опасно, заявило МЧС. Сухая хвоя может стать причиной пожара, предупредили в ведомстве. Сегодня по всей Москве начинают работать пункты переработки деревьев — в этом году их около 500. Услугу предлагают и компании, которые продают елки. Как можно утилизировать дерево? И сколько это стоит? Об этом — Яна Лубнина и Елена Иванова.

Главная проблема перед Новым годом — как выбрать живую елку. После праздников же встает вопрос, что с ней делать. Пожелтевшие иголки российских деревьев осыпаются на пол в квартире, хвоя зарубежной пихты просто высыхает и теряет форму. Избавиться от атрибута праздника можно за несколько тысяч рублей — услуги по утилизации предлагают многие компании. И по словам гендиректора магазина «Елки.ру» Владислава Пухарева, мусора от такой процедуры в доме не будет: «Эта услуга стоит на небольшую елочку 1,200 руб., и на 3 м и выше — 3 тыс. руб. Специалист приезжает, у него есть с собой мешок для утилизации, есть секатор для того, чтобы подпилить ветки. Он убирает елку в мешок, выносит и вывозит ее и в дальнейшем утилизирует. После себя он, в общем-то, ничего не оставляет».

Если нет желания платить за утилизацию, высохшее дерево можно донести до пункта переработки. В прошлом году по всей Москве работали только 13 таких точек, сейчас же их 473, они есть в каждом районе столицы. Правда, расположены они не всегда удобно, знают о них немногие, а нести большое дерево за несколько километров от дома готовы единицы, сетует организатор экологического движения «Раздельный сбор» Валерия Коростелева: «Люди готовы это поддержать, если бы это было бы в какой-то шаговой доступности. Люди просто выбрасывают в контейнер для мусора или оставляют у подъезда, и это делают дворники. Потом это едет все на полигон в Московскую область, там это все складируется, это вызывает образование метана и сероводорода, и вот этого неприятного запаха, а метан провоцирует возгорания на свалках».

Высохшая елка может принести неприятные сюрпризы. В прошлом году москвичи жаловались, что из новогодних деревьев начали выползать зеленые черви, а на ветках были клопы и даже муравьи.

По словам экспертов, на здоровых деревьях насекомые не появляются, значит, ель была некачественной изначально. И можно требовать от продавца компенсации. Так в прошлом году поступила москвичка Василиса: «Я поехала в магазин, ко мне вышел какой-то местный агроном, тетушка премилая, сказала, мол, вы знаете, от этого никто не застрахован. После этого уже поехала разбираться с заместителем директора магазина, он пошел мне навстречу, выполнил все мои просьбы. Они мне привезли новую елку, за старую вернули все деньги и плюс еще оплатили мне дезинсекцию — это в районе 15 тыс. руб».

Куда идут переработанные деревья? В Москве из них делают почвогрунт или дробят в щепу — ею осыпают растения в парках. В прошлом году со всей столицы собрали около 7 тыс. деревьев. В Берлине, кстати, после Рождества в переработку отправляется около полумиллиона хвойных. Из них делают топливные брикеты — они идут на отопление домов — хватает до весны.

Пункты переработки елей в Москве будут работать до 1 марта. При этом, по данным исследовательского центра MARC, 11% россиян расстаются с новогодним деревом только весной, а 4% выбрасывают его летом.