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12:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Дима Билан предложил ввести в России музыкальную цензуру

Эстрадный певец Дима Билан выступил в Абу-Даби на фестивале Russian Music Festival, где признался журналистам, что хотел бы ввести в России музыкальную цензуру.

Источник: РИА "Новости"

Слова артиста передает «Московский комсомолец»:

В западной музыке сейчас происходит какой-то хаос. Если можно каким-то образом все же придерживаться традиций нашей страны, чтобы не сваливаться в абсолютный трэш и вседозволенность, то быть может и стоит ввести некие рамки. Должны быть структуры, которые будут просеивать все это. Хотя я открыт миру, то, что сейчас происходит — перебор.

Артист не уточнил, что он подразумевает под хаосом в западной музыке.

В начале декабря 2018 года с предложением вернуть в Россию цензуру выступил народный артист Михаил Боярский. Он призвал вернуть в страну худсоветы, посетовав на разврат, который якобы царит в российском театре, кинематографе и на музыкальной сцене.

В ноябре президент России Владимир Путин присвоил Билану звание заслуженного артиста.

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