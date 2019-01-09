Дима Билан предложил ввести в России музыкальную цензуру
Эстрадный певец Дима Билан выступил в
Эстрадный певец Дима Билан выступил в
Слова артиста передает «Московский комсомолец»:
В западной музыке сейчас происходит
какой-тохаос. Если можно каким-тообразом все же придерживаться традиций нашей страны, чтобы не сваливаться в абсолютный трэш и вседозволенность, то быть может и стоит ввести некие рамки. Должны быть структуры, которые будут просеивать все это. Хотя я открыт миру, то, что сейчас происходит — перебор.
Артист не уточнил, что он подразумевает под хаосом в западной музыке.
В начале декабря 2018 года с предложением вернуть в Россию цензуру выступил народный артист Михаил Боярский. Он призвал вернуть в страну худсоветы, посетовав на разврат, который якобы царит в российском театре, кинематографе и на музыкальной сцене.
В ноябре президент России Владимир Путин присвоил Билану звание заслуженного артиста.