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11:35 (мск), источник: РИА Новости

Астрономы выяснили, почему пришельцев нет на ближайших экзопланетах

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Жизнь вряд ли существует на Проксиме Центавра b и других близлежащих планетах у красных карликов из-за почти полного отсутствия воды и органики на их поверхности. К такому выводу пришли планетологи, опубликовавшие статью в журнале Astronomy & Astrophysics.

Источник: NASA

«Земля, как мы знаем, изначально была сухой и безжизненной — запасы органики и воды на ней появились благодаря кометам и астероидам с окраин Солнечной системы. Оказалось, что миры у красных карликов лишены этих запасов “кирпичиков жизни”, так как эти небесные тела очень быстро выбрасываются за пределы системы», — заявил Гленн Шнайдер (Glenn Schneider) из университета Аризоны в Тусоне (США).

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За последние три года ученые нашли сразу несколько планет, которые претендуют если не на звание «двойника Земли», то ее «сестер» или «кузин». Первая планета была найдена у ближайшей к нам звезды, Проксимы Центавра, а три других — в звездной системе TRAPPIST-1 в созвездии Водолея, которую населяет сразу семь землеподобных планет.

Все эти планеты объединяет то, что они обладают небольшими размерами и находятся в «зоне жизни» — на орбите, где вода может существовать в жидком виде, и вращаются вокруг красных карликов. Последний пункт является одновременно и плюсом, и минусом — красные карлики живут очень долго, что оставляет много времени для зарождения жизни, но некоторые из них имеют крайне беспокойный характер в юности и вырабатывают множество вспышек.

Планетологи давно подозревают, что подобные проявления активности звезд могут крайне негативно влиять на вероятность зарождения и существования жизни на таких планетах.

К примеру, частые корональные выбросы могут лишить планету ее магнитного щита, что откроет ее для «бомбардировки» космическими лучами, а мощные рентгеновские вспышки постепенно разрушат ее атмосферу и лишат ее кислорода.

Шнайдер и его коллеги открыли еще одну причину того, почему участникам проекта SETI и другим астрономам не удалось найти следы жизни на соседних планетах, наблюдая за протопланетным диском у новорожденного красного карлика AU в созвездии Микроскопа.

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Он удален от нас всего на 32 световых года, что позволяет астрономам детально изучать то, что происходит внутри «блина» из газа и пыли, окружающего это светило. Этому помогает и то, что он повернут к нам ребром, что позволяет следить за движением необычных «волн» внутри диска, открытых командой Шнайдера три года назад.

Тогда ученые предположили, что эти волны были следствием вспышек на поверхности звезды или формирования одного или нескольких миров во внутренней части протопланетного диска у AU Микроскопа. Они не просто заставляли «блин» колебаться, но и перемешивали его материю и разгоняли ее до таких скоростей, что самые крупные фрагменты «космической гальки» должны были покинуть диск.

Это заставило американских планетологов продолжить наблюдения и проследить за тем, что происходило в окрестностях этой звезды в последующие три года.
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Как оказалось, эти загадочные колебания «катапультируют» материю из протопланетного диска в межзвездную среду с огромной скоростью. Благодаря этому, всего через 1,5 миллиона лет, мгновения по меркам космоса, он перестанет существовать.

Этого времени, по словам планетологов, не хватит для того, чтобы кометы и астероиды успели сформироваться на окраинах этой звездной системы и достичь землеподобных планет в ее внутренней части.

Соответственно, почти все «кузины» Земли, обитающие у красных карликов, могут иметь лишь небольшие запасы воды и органики или быть полностью лишены их. Если это действительно так, то планеты у подобных долгоживущих звезд будут не главными кандидатами на роль прибежища пришельцев, а самыми безжизненными мирами, заключают ученые.

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