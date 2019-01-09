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13:00 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт по этикету рассказала о правилах питания в офисе

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Правила сосуществование в коллективе требуют от нас воздержаться от употребления сильно пахнущей еды на рабочем месте, так как специфические запахи могут вызывать раздражение коллектива, считает эксперт по этикету Элеонора Басманова.

Источник: РИА Новости
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«Не рекомендуется как раз есть остро пахнущую пищу, потому что долго запах остается, неприятно бывает. В этом случае человек либо перемещается куда-то, либо просто не готовит еду, которая обладает такими острыми запахами», — рассказала РИА Новости Басманова.

Говоря об употреблении пищи на рабочем месте, эксперт отметила, что это не способствует рабочей атмосфере в коллективе, а кого-то такие запахи могут и вовсе раздражать, и правила сосуществования в обществе требуют это учитывать.

«Если еда остро пахнущая или долго остаются ароматы, в частности чесночные, то, конечно, это не создает рабочую обстановку в офисе, может у кого-то сильно возбуждать аппетит или, в обратном действии, вызывать резко отрицательные эмоции. Это резко меняет обстановку в офисе, повисает раздражение всеобщее. Поэтому правила культуры общения требуют от нас учитывать не то, что мы хотим, а то, что мы можем съесть», — добавила она.

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