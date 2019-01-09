Эксперт по этикету рассказала о правилах питания в офисе

«Не рекомендуется как раз есть остро пахнущую пищу, потому что долго запах остается, неприятно бывает. В этом случае человек либо перемещается куда-то, либо просто не готовит еду, которая обладает такими острыми запахами», — рассказала РИА Новости Басманова.
Говоря об употреблении пищи на рабочем месте, эксперт отметила, что это не способствует рабочей атмосфере в коллективе, а кого-то такие запахи могут и вовсе раздражать, и правила сосуществования в обществе требуют это учитывать.
«Если еда остро пахнущая или долго остаются ароматы, в частности чесночные, то, конечно, это не создает рабочую обстановку в офисе, может у кого-то сильно возбуждать аппетит или, в обратном действии, вызывать резко отрицательные эмоции. Это резко меняет обстановку в офисе, повисает раздражение всеобщее. Поэтому правила культуры общения требуют от нас учитывать не то, что мы хотим, а то, что мы можем съесть», — добавила она.