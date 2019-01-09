Делу время. Психолог о том, как правильно выходить с каникул

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Психолог Ксения Эвнина рассказывает, как войти в рабочий ритм легко и быстро.

Как ни странно, отдых — это тоже стресс. Любая резкая смена режима, сферы деятельности, графика порождает стресс для организма. И чем резче это изменение, тем стресс сильнее. Поэтому нужно стараться организовывать жизнь более гладко, не взваливать не себя многое в первый же день.

Что, если сама мысль о работе невыносима?

Чем больше человека устраивает его место работы, сфера деятельности и жизнь, тем легче он приступает после отпуска или каникул к исполнению своих служебных обязанностей. Если же его деятельность, место работы, коллеги вызывают резкое неприятие, то дело не в каникулах. Можно прибегнуть к телесным практикам — зарядке, йоге или медитации. Но это как таблетка от головной боли, причины не лечит, а лишь облегчает физическое состояние.

Известны случаи, когда люди увольнялись с работы именно после выхода с длительных каникул потому, что за это время произошла переоценка.

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Но мы, психологи, не советуем следовать первому желанию: не хочу на работу — и не пойду. Нужно здраво понимать, что работа приносит доход, а ведь отдых и просто приятное времяпровождение стоят денег. Пока не найден должный источник получения средств, желательно оставаться на своем месте. Тем более, в посленовогодний период многие предприятия сокращают сотрудников, и найти достойное место работы из-за переизбытка кадров бывает сложно. Но, если вы крепко подумали и решились, делайте шаг вперед.

Как настроить домочадцев?

Родителям предстоит ещё сориентировать детей на школу, ведь каникулы подходят к концу. Выходить на учебу после каникул также трудно, как на рабочее место.

Младших школьников можно стимулировать рассказами об одноклассниках, интересных встречах, которые ждут их в школе. Со старшими уже нужно общаться на равных, на одном языке.

Да, ребёнок расслабился. Ему трудно браться за домашние задания. Здесь можно поговорить о том, что начало карьеры — это всегда учеба. И если не посещать школу или учиться плохо, рискуешь не получить должной профессии и не осуществить мечты. Старайтесь не вздыхать при детях: «Как же не хочется выходить после праздников!» Они это видят и дублируют. Лучше навестите всей семьей родственников. Пусть у детей останется ощущение, что этим подведены итоги праздника, и теперь пора с новыми силами учиться.

Как заново полюбить место, где живёшь

Когда возвращаешься из путешествий, особенно по культурно богатым и красивым местам, достаточно сложно свыкнуться с мыслью, что всё, праздник окончен, возвращаемся в привычный уклад.

А вы попробуйте прогуляться по родному городу, как будто турист. Не просто пройтись по достопримечательностям, куда вы водите приезжих родственников, а внимательно посмотреть по сторонам, как будто вы здесь впервые.

Я уверена, найдутся и красивые памятники, на которые прежде не обращали внимания, и интересные места, куда необходимо пойти, и уникальные мелочи в архитектуре. Вам не будет так обидно, грубо говоря, от того, что ваша малая родина не так прекрасна, как, допустим, Италия, Бразилия или Португалия.

Навести порядок в голове и делах

В первый день не старайтесь объять необъятное. Конечно, если ваша должность позволяет. Поговорите с коллегами, покажите сделанные на отдыхе фотографии. Вымойте рабочий стол, приберите ящики, выбросьте ненужный хлам. Можно завести еженедельник и записывать свои планы. Начните записи с первого дня: вам самому станет интересно потом листать записи и анализировать свои желания, поступки, и что из задуманного удалось воплотить.