Когда одним можно, а другим нельзя

«Моя Планета» — о гендерных запретах в разных странах.

Источник: AP 2018

Для мужчин

Саудовская Аравия: выгуливать кошек и собак

Выгуливание четвероногих питомцев — отличный повод завязать мимолетное знакомство с женщиной. Следовательно, нарушить нормы ислама. Так посчитала религиозная полиция страны и, видимо, решив, что с женщин табу хватит, запретила выгуливать кошек и собак мужчинам. Нарушителю грозит конфискация питомца. А его хозяин должен будет подписать письменную клятву не повторять проступка. Если же попадется снова, дело будет решаться в суде.

Испания: раздвигать ноги в общественном транспорте

Соответствующий закон был принят в Мадриде. В 2017 году в местных автобусах появились наклейки, запрещающие сидеть с широко раздвинутыми ногами. Каждую сопровождает надпись: «Уважайте пространство другого». Хоть страж порядка и не арестует испанца, занявшего два сиденья вместо одного, предупреждение вынесет. А испанки, которые и повлияли на принятие закона, сами заставят нарушителя понять, что раздвигать ноги и принимать вальяжные позы не следует.

Ирландия: отказываться жениться

Правда, только 29 февраля. Поэтому ирландке, которая очень уж хочет выйти замуж за определенного мужчину, надо лишь дождаться ближайшего високосного года и 29 февраля сделать своему избраннику предложение. Если он ответит отказом, согласно закону, обязан будет заплатить девушке штраф. Существует этот закон с XI века.

Конечно, сейчас только на бумаге, но отказать особо напористой девушке мужчине будет сложно. Закон на ее стороне.

Мусульманские страны: носить золото и шелк

В Коране сказано, что эти две вещи пророк Мухаммед мужчинам запретил, а женщинам разрешил. Поэтому среди мусульман-мужчин под запретом любое золото, даже обручальное кольцо. Оно должно быть сделано из серебра. Наказания за нарушение не предусмотрено, но для верующих этот запрет равен запрету на спиртное. Вот женщины и носят золото за двоих.

Турция: красить волосы в черный цвет

Запрет ввело управление по делам религии страны. Мол, красить волосы, усы и бороду мужчинам можно. Но только не в черный цвет. По исламским нормам этот цвет неприемлем. Уж лучше, наверное, рыжий. Хотя почему бы не покрасить их в голубой или зеленый?

Источник: РИА "Новости"

Для женщин

Туркменистан: покупать сигареты

Точнее так: женщинам их запрещено продавать. Запрет ввели 2016 году с целью… пресечь спекуляцию сигаретами, так как в стране уже давно ведется ожесточенная борьба с курением. Дескать, предприимчивые женщины раньше были готовы скупать по много пачек, а затем продавать втридорога. Теперь сделать так не получится. Обойти запрет можно, только если предъявить справку из местной наркологической клиники о табакозависимости.

Иран: посещать футбольные матчи

Читайте также В Иране женщинам разрешили посетить футбольный матч впервые за 40 лет

Объясняется все религией: женщинам нельзя смотреть на мужчин в шортах и слушать матерную брань на стадионах. А запретить болельщикам-мужчинам крепко выражаться намного сложнее, чем избавиться от женщин. Возможно, в какой-либо другой стране на этот запрет и не обратили бы внимания. Но в Иране футбол — это нечто большее, чем вид спорта. Женщины здесь знают расписание всех матчей практически всех футбольных турниров, имена игроков и арбитров. Для них футбол куда увлекательнее сериалов.

Поэтому вероятность ареста и профилактической беседы иранок не останавливает. Самые ярые болельщицы запасаются накладными усами, бородой и, переодевшись в мужчин, проникают на стадионы. Причем разглядеть в них женщин удается не всегда. А еще иранки ездят на футбол в соседние страны. В этом смысле весьма показателен прошедший в 2018 году в России чемпионат мира.

Саудовская Аравия: посещать «мужскую» свадебную вечеринку

Отмечать свадьбы раздельно вполне в духе мусульманских традиций (о других странных свадебных тенденциях «Моя Планета» уже писала). Но если в других странах Ближнего Востока это правило соблюдается не всегда, в Саудовской Аравии, где женщины до сих пор продолжают бороться за свои права, невеста не имеет права посетить «мужскую» вечеринку. Хотя жених на «женской» присутствует.

Судан, Свазиленд: носить брюки

В Судане женщины в брюках считаются аморальными. Порядок строго блюдет полиция общественной нравственности. По закону от 1991 года, за ношение «нескромной и неприличной одежды» грозит 40 ударов бичом, но исключения иногда бывают. Так, в 2017 году осмелиться надеть брюки решились 24 жительницы Судана. От наказания их спасло только давление общественности.

А вот действующий король Свазиленда (Эсватини) Мсвати III пошел дальше и объявил, что таковые виновны во всех мировых бедах. И приказал солдатам армии срывать с нарушительниц этот предмет одежды и рвать его в клочья. Рискнуть и подвергнуть слова короля сомнению пока никто не отваживается. Диктаторы — они такие…