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12:54 (мск), источник: Газета.Ру

Скелеты с черепами между ног найдены при строительстве в Англии

Скелеты с помещенными между ног черепами обнаружены в ходе раскопок на стройплощадке в Англии. Археологи относят загадочную находку к древнеримскому периоду. Скорее всего, необычное положение останков свидетельствует о проведении особого ритуала погребения.

Источник: Archaeological Solutions

Странное древнеримское захоронение четвертого века нашей эры обнаружено археологами на стройплощадке близ городка Бери-Сент-Эдмундс в графстве Саффолк на юго-востоке Великобритании, сообщает Daily Mail.

У 17 из 52 раскопанных скелетов черепа были отделены от позвоночника и помещены между ногами.
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Особый интерес исследователей вызвал тот факт, что по восемь загадочных скелетов принадлежали взрослым мужчинам и женщинам среднего возраста, а один — десятилетнему ребенку.

Специалисты убеждены, что погребенные люди не были казнены — скорее необычное положение их останков является следствием особого похоронного обряда.

Изучив скелеты, археологи пришли к выводу, что головы были аккуратно отделены уже после смерти людей. Резали шею сзади чуть ниже челюсти. По словам Эндрю Пичи из компании Archaeological Solutions, в случае казни топором или мечом останки имели бы характерные повреждения.

Скорее всего, пришедшая на эти земли группа людей практиковала особый культ погребения. Конечно, сейчас мы рассматриваем очень специфическую часть населения, имевшую весьма своеобразные традиции захоронения своих покойников.

Вместе с тем Пичи отметил, что при жизни эти люди весьма качественно и обильно питались и в большинстве своем были хорошо развиты физически. Это может служить подтверждением того, что они трудились в сельском хозяйстве.

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Предполагаемые крестьяне имели в своем рационе много сахара и углеводов, что пагубно сказывалось на состоянии их зубов. Кроме того, некоторые страдали туберкулезом.

35-тысячный Бери, расположенный в 60 км от Северного моря, был основан вокруг бенедиктинского аббатства не ранее XI века. Однако этот район активно колонизировали еще древние римляне, начавшие завоевание Британии в середине I в. н. э. (хотя Юлий Цезарь предпринимал потерпевшие относительную неудачу попытки еще столетием ранее). Начиная с середины XIX века, работавшие в данной местности археологи находили монеты, керамику и другие древности, относящиеся к цивилизации Древнего Рима. Так, исследователь позапрошлого столетия Самуэль Льюис полагал, что на месте современного ему Бери-Сент-Эдмундс находилась Вилла Фаустини.

После завершения исследований найденные во время строительных работ скелеты будут определены в музейный архив.
Источник: Archaeological Solutions

Месяц назад в донных отложениях старого русла Темзы был обнаружен скелет в высоких сапогах. Необычную находку сделали рабочие, прокладывавшие тоннель у причала Чэмберс Варф в лондонском районе Бермондси. Как уже остановили эксперты из Музея археологии Лондона (MOLA), останки пролежали нетронутыми около 500 лет. На момент смерти мужчине было примерно 35 лет.

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В ноябре прошлого года в ходе раскопок в подмосковном Зарайске археологи нашли череп мамонта со спрятанным внутри кладом. В том же месяце неизвестные вандалы разрушили древнее пещерное погребение в перуанской провинции Канчис: Останки коренных жителей Америки, пролежавшие нетронутыми около 5000 лет, были выброшены из своих могил и свалены в кучу.

А в октябре при раскопках в итальянском регионе Умбрия в так называемом «захоронении вампиров» были исследованы останки десятилетнего ребенка неустановленного пола с камнем во рту. Ученые считают необычные обстоятельства захоронения частью похоронного ритуала: с помощью «кляпа» современники покойного, по всей видимости, пытались защититься от распространения болезни. Руководитель раскопок Дэвид Пикел выражал надежду, что находка расскажет исследователям об эпидемии малярии, поразившей Умбрию около 1500 лет назад. Наиболее уязвимыми жертвами вируса оказались дети и груднички.

Тела были захоронены на месте заброшенной римской виллы, которую построили в I в. до. н. э.

До сих пор археологи считали, что кладбище предназначалось только для малышей и неродившихся плодов: самым старшим ребенком из найденных на раскопках более чем 50 захоронений оставалась трехлетняя девочка. К ее рукам и ногам были привязаны камни — так делали, чтобы не выпустить покойника из могилы.

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