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13:21 (мск), источник: Фонтанка

Дрожь земли. Из-за жалоб местных жителей в Финляндии могут ограничить скорость составов с российскими вагонами

Угольные составы из России могут замедлить свой ход по территории Финляндии.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Yle, транспортное ведомство Väylävirasto вынесло на рассмотрение местных властей и предпринимателей предложение о снижении скоростного режима на отрезке от города Тампере до города Пори до 40 км/ч вместо нынешних 70−80 км/ч.

Причиной стали жалобы людей, живущих вдоль железнодорожных путей — им доставляет неудобство содрогание земли от товарных составов.
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Предприниматели и местные власти относятся к предложению негативно. Как заметил директор порта Пори Сари Де Мёлдер, почти во все составы входят товарные вагоны из России, поэтому подобное замедление сильно отразится на графике движения поездов и вызовет сбой в грузоперевозках всего региона. Для порта, по его словам, это стало бы «настоящей катастрофой».

Власти региона Пирканмаа и города Пори беспокоятся о конкурентоспособности и возможном влиянии скоростных ограничений и на движение пассажирских поездов.

В качестве альтернативы предлагается рассмотреть возможность ограничения скорости на отдельных коротких участках, где дрожь земли наиболее беспокоит местных жителей, или дождаться ремонта дороги.

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