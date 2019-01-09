Дрожь земли. Из-за жалоб местных жителей в Финляндии могут ограничить скорость составов с российскими вагонами
Угольные составы из России могут замедлить свой ход по территории Финляндии.
Угольные составы из России могут замедлить свой ход по территории Финляндии.
Как сообщает Yle, транспортное ведомство Väylävirasto вынесло на рассмотрение местных властей и предпринимателей предложение о снижении скоростного режима на отрезке от города Тампере до города Пори до 40 км/ч вместо нынешних 70−80 км/ч.
Предприниматели и местные власти относятся к предложению негативно. Как заметил директор порта Пори Сари Де Мёлдер, почти во все составы входят товарные вагоны из России, поэтому подобное замедление сильно отразится на графике движения поездов и вызовет сбой в грузоперевозках всего региона. Для порта, по его словам, это стало бы «настоящей катастрофой».
Власти региона Пирканмаа и города Пори беспокоятся о конкурентоспособности и возможном влиянии скоростных ограничений и на движение пассажирских поездов.
В качестве альтернативы предлагается рассмотреть возможность ограничения скорости на отдельных коротких участках, где дрожь земли наиболее беспокоит местных жителей, или дождаться ремонта дороги.
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