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13:50 (мск), источник: РИА Новости

Члены синода Константинопольского патриархата подписали томос для Украины

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости. Томос об автокефалии «новой церкви» Украины подписали все члены синода Константинопольского патриархата, передает в среду сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала «1+1» со ссылкой на своего корреспондента.

Источник: Reuters

Пресс-секретарь «новой церкви» Украины Иван Сидор сообщил во вторник, что томос об автокефалии повезли в Стамбул на подпись архиереям Константинопольского патриархата, которые соберутся на Синод 9 января, сразу после этого документ вернут Киеву.

«Девятого января в Стамбуле члены синода Вселенского патриархата подписали томос об автокефалии Украинской церкви», — говорится в сообщении, также прикреплены фотографии с церемонии подписания.

Как отмечается, теперь документ окончательно оформлен. В течение нескольких дней он вернется на территорию Украины.

В минувшее воскресенье Константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви». Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В РПЦ такую «автокефалию» назвали «пустышкой», а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.

«Новая церковь» была образована на «объединительном соборе» в Киеве в декабре в результате слияния двух неканонических церковных структур, действующих ранее на Украине. Главой новой «автокефальной церкви» стал «митрополит» Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение «собрания» в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.

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