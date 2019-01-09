Члены синода Константинопольского патриархата подписали томос для Украины

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Пресс-секретарь «новой церкви» Украины Иван Сидор сообщил во вторник, что томос об автокефалии повезли в Стамбул на подпись архиереям Константинопольского патриархата, которые соберутся на Синод 9 января, сразу после этого документ вернут Киеву.

«Девятого января в Стамбуле члены синода Вселенского патриархата подписали томос об автокефалии Украинской церкви», — говорится в сообщении, также прикреплены фотографии с церемонии подписания.

Как отмечается, теперь документ окончательно оформлен. В течение нескольких дней он вернется на территорию Украины.

В минувшее воскресенье Константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви». Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В РПЦ такую «автокефалию» назвали «пустышкой», а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.