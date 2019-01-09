Две трети улетевших на новогодние каникулы россиян продолжили отдых после 9 января

Источник: Reuters

Лишь треть улетевших в новогодний отпуск россиян планирует выйти на работу в среду.

«Почти 20% туристов купили обратный билет на четверг и столько же на пятницу. Четверть россиян прилетает домой в выходные, а еще 5% решили отложить возвращение на понедельник, 14 января», — рассказала он.

Дзенис добавил, что, несмотря на то, что брать отпуск в январе невыгодно из-за особенностей расчета зарплаты, можно сэкономить до 16% на авиабилетах, купленных на «непопулярные» дни.

Он уточнил, что в этом году россияне решили продлить отпуск на ряде российских и зарубежных курортов. В их число вошли Краснодар, Сочи, Симферополь и Минеральные Воды, а также зарубежные Тбилиси, Ереван, Берлин и Стамбул.