Новокаледонские вороны оценили массу предмета по его движению на ветру

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Новокаледонские вороны, известные своим интеллектом, могут примерно оценивать массу предмета не контактируя с ним напрямую по тому, а наблюдая, как он движется в потоке воздуха. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Новокаледонские вороны (Corvus moneduloides) умеют не только использовать, но и изготавливать орудия труда: добывая пищу в природе, эти птицы делает крюки и колючки из растительных материалов, с помощью которых достают из-под коры личинок. Изготовленные орудия они иногда забирают с собой, пользуясь ими в дальнейшем.

Кроме того, у воронов обнаружили способность по памяти воссоздавать инструменты, которые они видели раньше — таким образом они могут передавать свои навыки и другим особям.

В очередном эксперименте с воронами группа Рэйчел Миллер (Rachael Miller) из Кембриджского университета решила узнать, смогут ли птицы, подобно людям, оценивать относительную массу предмета только по тому, как он движется в потоке воздуха. Предыдущие эксперименты с шимпанзе показали, что обезьяны могут сортировать предметы по массе, но не способны предположить ее на основе одних только наблюдений. Например, шимпанзе не смогли выбрать более легкую коробку, только посмотрев на то, какие усилия требуются человеку, чтобы сдвинуть коробки с места.

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Чтобы проверить способности птиц, Миллер и ее коллеги поймали 12 диких воронов весной и летом 2016 и 2017 года и разделили их на две группы. Одна группа могла получить мясное угощение из коробки, которую открывал человек, если бросала в специальную трубку более тяжелый из двух предметов, а другая — наоборот, более легкий. В качестве тяжелых предметов экспериментаторы использовали серые и красные кубики массой около 10−15 граммов, а в качестве легких — белые и синие кубики и шарики из полистирола массой менее одного грамма.

Затем воронам три дня показывали, как новые, не знакомые им предметы — глиняные и полистироловые грузики и рыболовные грузила таких же масс — висят перед включенным или выключенным вентилятором: когда вентилятор был включен, более легкий предмет колыхался на ветру, а более тяжелый оставался неподвижным. При этом ученые покрасили или завернули предметы в бумагу или пленку так, чтобы вороны не могли понять, из какого материала они сделаны.

Убедившись, что птицы из каждой группы еще помнят, какой предмет им нужно выбрать, чтобы получить угощение, исследователи вновь показали воронам предметы с вентилятором и коробку с угощением. «Хотя птицы не имели возможности напрямую взаимодействовать с этими предметами до проверки, они выбрали верный предмет в 73 процентах случаев, когда вентилятор был включен, и примерно в 50 процентах случаев, когда он был выключен. Наши результаты показывают, что вороны использовали уже имеющиеся у них знания о различном поведении объектов разной массы на ветру, чтобы предположить относительную массу нужного им предмета и выбрать его», — говорится в статье.

Авторы, в частности, подчеркивают, что со включенным вентилятором 11 из 12 птиц сделали правильный выбор с первой же попытки (при выключенном вентиляторе не ошиблись 6 из 12 птиц). Это, по их мнению, означает, что вороны не определили нужный предмет в процессе самого эксперимента, а воспользовались информацией из предыдущих наблюдений за вентилятором и предметами.

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Ученые также отмечают, что информация о массе предмета может быть ценной для воронов, поскольку они питаются в том числе орехами лумбанга и улитками, которые раскалывают, бросая на твердые поверхности с высоты.

Осенью 2018 года немецкие и британские биологи показали, что новокаледонские вороны оказались способны делать составные инструменты из деталей — ранее такие способности отмечались только у человека и некоторых человекоподобных обезьян.