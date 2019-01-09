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14:25 (мск), источник: Mail.ru Новости

Галапагосские игуаны впервые за 180 лет вернулись на остров Сантьяго (видео)

Этому посодействовали ученые.

Ученые из новозеландского Университета Мэсси с 2000-го года ведут проект по восстановлению экосистемы острова Сантьяго. В рамках этой работы на остров были переселены дикие козы и свиньи, а в 2019 году пришла очередь галапагосских игуан.

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Почти 1500 животных выловили на острове Северный Сеймур и перевезли на Сантьяго. Правда, сначала игуаны провели несколько месяцев на карантине на острове Санта Крус.

Примечательно, что галапагосских игуан не было на Сантьяго уже более 180 лет.

Ученые полагают, что они вымерли из-за инвазивных видов животных. Сейчас за новыми жильцами острова будут наблюдать ученые и 25 специалистов Национального парка Галапагос, чтобы убедиться, что игуаны прижились и чувствуют себя на острове как дома.

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