Галапагосские игуаны впервые за 180 лет вернулись на остров Сантьяго (видео)
Этому посодействовали ученые.
Этому посодействовали ученые.
Ученые из новозеландского Университета Мэсси с 2000-го года ведут проект по восстановлению экосистемы острова Сантьяго. В рамках этой работы на остров были переселены дикие козы и свиньи, а в 2019 году пришла очередь галапагосских игуан.
Почти 1500 животных выловили на острове Северный Сеймур и перевезли на Сантьяго. Правда, сначала игуаны провели несколько месяцев на карантине на острове Санта Крус.
Ученые полагают, что они вымерли
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