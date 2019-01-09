Декриминализация началась с язычника
На Урале суд прекратил уголовное дело о репосте в соцсетях.
На Урале суд прекратил уголовное дело о репосте в соцсетях.
В среду
Также суд вернул подсудимому все изъятые у него в ходе следствия вещи: флешки, фотоаппараты, телефоны, книги, флажки, стяги, брошюры, деревянные подвески. Однако возможности реабилитации для подсудимого не предусмотрено.
Уголовное преследование язычника началось в апреле 2018 года, когда следователями отдела по
Сразу после возбуждения уголовного дела Владимир Мануйленко связал его с конфликтом с представителями РПЦ, который у него произошел в Нижних Серьгах, где в природном парке «Оленьи ручьи» он возвел святилище Перуну. Прихожане местного храма инициировали вопрос о сносе языческого объекта.
Адвокат Владимира Мануйленко Алексей Бушмаков пояснил «Ъ», что его подзащитный намерен оспорить постановление суда. «Дело прекращено не по реабилитирующим основаниям, он себя виновным не считает. Мы неоднократно пытались обжаловать факт возбуждения уголовного дела, но нам отказывали, указывая на то, что вопрос законности рассмотрит суд», — пояснил господин Бушмаков.
«Уголовный закон, смягчающий наказание или улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу. Поэтому дела, находящиеся в производстве органов следствия или суда, подлежат прекращению. У уже осужденных за совершение подобных преступлений есть право на обращение в суд с ходатайством об освобождении от назначенного наказания. Как и в случае с ранее происшедшей декриминализацией побоев (ст. 116 УК РФ), по данной категории дел так же, закономерно, будут массовые обращения в суды», — пояснил почетный адвокат России Ярослав Загоруйко. При этом, отметил господин Загоруйко, декриминализация не будет являться реабилитирующим основанием — осужденные не получат компенсацию от государства.
Игорь Лесовских, Екатеринбург