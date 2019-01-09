Декриминализация началась с язычника

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга прекратил уголовное дело в отношении язычника Владимира Мануйленко, обвиняемого в экстремизме. По версии следствия, он сделал в соцсетях два репоста текстов лидера одного из крупных современных неоязыческих объединений «Схорон еж словен» Владимира Голякова. Суд рассматривать материалы не стал, сославшись на декриминализацию уголовной статьи. По аналогичной причине пересмотр приговора уже потребовали защитники блогера Руслана Соколовского, осужденного за ловлю покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.

В среду Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство прокуратуры и прекратил уголовное дело в отношении язычника Владимира Мануйленко (известен как радарь Уральской Руси Владимир Серга), обвиняемого в экстремизме (ст. 282 УК РФ). Надзорный орган указал, что данный состав уголовной статьи был декриминализован (соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 27 декабря 2018 года.— «Ъ»).

Решение Верх-Исетского райсуда фактически стало первым на Урале судебным постановлением о прекращении дела данной категории.

Также суд вернул подсудимому все изъятые у него в ходе следствия вещи: флешки, фотоаппараты, телефоны, книги, флажки, стяги, брошюры, деревянные подвески. Однако возможности реабилитации для подсудимого не предусмотрено.

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Уголовное преследование язычника началось в апреле 2018 года, когда следователями отдела по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СУ СКР было заведено дело по факту возбуждения ненависти и вражды (ст. 282 УК РФ). Поводом послужили две записи на странице Владимира Серга в соцсети «ВКонтакте»: «Урок о Власти яко Божей Стороне» и «Жрец Славянский: Речь Владимира Богумила Голяка». Оба материала были репостами записей главы одного из крупных современных неоязыческих объединений «Схорон еж словен» Владимира Голякова, которые Владимир Мануйленко разместил в 2016 году. В ходе прокурорской проверки были проведены лингвистические исследования записей, которые подтвердили, что тексты вызывают вражду по национальному признаку.

Сразу после возбуждения уголовного дела Владимир Мануйленко связал его с конфликтом с представителями РПЦ, который у него произошел в Нижних Серьгах, где в природном парке «Оленьи ручьи» он возвел святилище Перуну. Прихожане местного храма инициировали вопрос о сносе языческого объекта.

Адвокат Владимира Мануйленко Алексей Бушмаков пояснил «Ъ», что его подзащитный намерен оспорить постановление суда. «Дело прекращено не по реабилитирующим основаниям, он себя виновным не считает. Мы неоднократно пытались обжаловать факт возбуждения уголовного дела, но нам отказывали, указывая на то, что вопрос законности рассмотрит суд», — пояснил господин Бушмаков.

Господин Бушмаков также представляет интересы блогера Руслана Соколовского, осужденного на условный срок за ловлю покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови (построен на месте убийства семьи Николая II). По его словам, он уже обратился в суд о пересмотре дела.

«Уголовный закон, смягчающий наказание или улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу. Поэтому дела, находящиеся в производстве органов следствия или суда, подлежат прекращению. У уже осужденных за совершение подобных преступлений есть право на обращение в суд с ходатайством об освобождении от назначенного наказания. Как и в случае с ранее происшедшей декриминализацией побоев (ст. 116 УК РФ), по данной категории дел так же, закономерно, будут массовые обращения в суды», — пояснил почетный адвокат России Ярослав Загоруйко. При этом, отметил господин Загоруйко, декриминализация не будет являться реабилитирующим основанием — осужденные не получат компенсацию от государства.