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16:21 (мск), источник: Популярная механика

Торговцы перепутали слоновью кость и бивень мамонта: ископаемые сокровища

Камбоджа — настоящий рай для торговцев слоновьей костью, и на днях они стали жертвой необычных обстоятельств: в грузе бивней слонов неожиданно оказались ископаемые останки мамонтов и даже поделки 10 000-летней давности.

Источник: The Royal Zoological Society of Scotland

Дикие регионы, такие как сибирские пустоши, переживают новую эру «золотой лихорадки». Правда, сегодня речь идет совсем не о драгоценных металлах: из-за глобального потепления вечная мерзлота отступает, обнажая кости древних существ. На черном рынке эти реликтовые останки стоят невероятно дорого, а потому черные археологи как стервятники слетаются на поживу.

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Торговля бивнем мамонта в большинстве стран мира не является незаконной — к примеру, в Китае она рассматривается как одна из этических (и более гуманных) альтернатив торговле слоновой костью. Однако случайная находка в Камбодже показала, как далеко на самом деле простиралась торговля этим необычным товаром и как мало мы знаем об этом секторе рынка.

В лаборатории WildGenes исследователи из Шотландского Королевского зоологического общества собирают органические материалы, продаваемые по всей Юго-Восточной Азии, и анализируют их ДНК, чтобы определить их происхождение. Камбоджа — это настоящий рай для торговцев слоновой костью, и именно там в одном из контейнеров были обнаружен невероятный объем контрабанды — 3,2 тонны драгоценной кости! Что еще удивительнее — так это безделушки из кости мамонта, которые последний раз видели свет 10 000 лет назад.

Даже опытному резчику не так просто отличить бивень мамонта от слоновьего, а потому самым надежным способом остается ДНК-анализ. Вероятно, в ближайшем будущем археологи — как «черные», так и «белые» — будут находить все больше оттаявших останков шерстистых мамонтов, а потому и торговля этим ценным ресурсом будет лишь процветать. Хорошо это или плохо — вопрос неоднозначный: одни указывают на то, что охотникам не приходится истреблять живых слонов, а другие — на то, что часто на черном рынке пропадает бесценный материал для научных исследований.

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