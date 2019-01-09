Торговцы перепутали слоновью кость и бивень мамонта: ископаемые сокровища

Источник: The Royal Zoological Society of Scotland

Дикие регионы, такие как сибирские пустоши, переживают новую эру «золотой лихорадки». Правда, сегодня речь идет совсем не о драгоценных металлах: из-за глобального потепления вечная мерзлота отступает, обнажая кости древних существ. На черном рынке эти реликтовые останки стоят невероятно дорого, а потому черные археологи как стервятники слетаются на поживу.

Новость В Денисовой пещере нашли диадему из бивня мамонта

Торговля бивнем мамонта в большинстве стран мира не является незаконной — к примеру, в Китае она рассматривается как одна из этических (и более гуманных) альтернатив торговле слоновой костью. Однако случайная находка в Камбодже показала, как далеко на самом деле простиралась торговля этим необычным товаром и как мало мы знаем об этом секторе рынка.

В лаборатории WildGenes исследователи из Шотландского Королевского зоологического общества собирают органические материалы, продаваемые по всей Юго-Восточной Азии, и анализируют их ДНК, чтобы определить их происхождение. Камбоджа — это настоящий рай для торговцев слоновой костью, и именно там в одном из контейнеров были обнаружен невероятный объем контрабанды — 3,2 тонны драгоценной кости! Что еще удивительнее — так это безделушки из кости мамонта, которые последний раз видели свет 10 000 лет назад.