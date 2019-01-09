Премьеру Австралии по ошибке прифотошопили еще одну левую ногу

На официальном сайте премьер-министра Австралии Скотта Моррисона была опубликована его фотография с семьей. Все бы ничего, но пользователи Twitter обратили внимание на странную обувь политика. При ближайшем рассмотрении оказалось, что «специалисты» отфотошопили снимок и заменили оригинальную обувь на два одинаковых левых кроссовка.

Такой промах моментально разошелся по соцсети, породив не только массу вопросов к премьер-министру и его сотрудникам, но и множество шуток и фотожаб. Пользователи принялись и дальше «совершенствовать» снимок Моррисона и его семьи, а также вспомнили другие известные фотоляпы.

После того, как на фото обратили внимание журналисты, отредактированный снимок на официальном сайте был заменен на оригинальный, на котором политик позирует в старых, совсем не белоснежных, кроссовках.

Сам Моррисон тоже не оставил этот инцидент без внимания. В Twitter он опубликовал фото своих старых кроссовок и отметил, что не просил свой департамент «чистить ему обувь».