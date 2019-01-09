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16:53 (мск), источник: Mail.ru Новости

Премьеру Австралии по ошибке прифотошопили еще одну левую ногу

Снимок моментально разошелся на фотожабы, сам политик тоже пошутил по этому поводу.

На официальном сайте премьер-министра Австралии Скотта Моррисона была опубликована его фотография с семьей. Все бы ничего, но пользователи Twitter обратили внимание на странную обувь политика. При ближайшем рассмотрении оказалось, что «специалисты» отфотошопили снимок и заменили оригинальную обувь на два одинаковых левых кроссовка.

Да, все так. На официальном семейном портрете премьер-министру приделали в фотошопе странную белую обувь.

Такой промах моментально разошелся по соцсети, породив не только массу вопросов к премьер-министру и его сотрудникам, но и множество шуток и фотожаб. Пользователи принялись и дальше «совершенствовать» снимок Моррисона и его семьи, а также вспомнили другие известные фотоляпы.

Оригинал и фотошоп: кто вообще работал над этим фото?
Срочно: фото ног премьер-министра Скотта Моррисона.
Фотошоп китайских чиновников тоже хорош

После того, как на фото обратили внимание журналисты, отредактированный снимок на официальном сайте был заменен на оригинальный, на котором политик позирует в старых, совсем не белоснежных, кроссовках.

Сам Моррисон тоже не оставил этот инцидент без внимания. В Twitter он опубликовал фото своих старых кроссовок и отметил, что не просил свой департамент «чистить ему обувь».

Сообщение для моего департамента: Я не просил чистить мне обувь, но, если вам нужно что-то отфотошопить, сфокусируйтесь на волосах (или их отсутствии), а не на ногах! Кстати, вот мои кроссовки во всей красе - я надеваю их каждый раз, когда вылезаю из костюма.

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