Опубликована последняя песня лидера Linkin Park
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Гитарист американской группы Lamb of God Марк Мортон опубликовал песню, записанную совместно с солистом Linkin Park Честером Беннингтоном за несколько дней до его смерти.
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Гитарист американской группы Lamb of God Марк Мортон опубликовал песню, записанную совместно с солистом Linkin Park Честером Беннингтоном за несколько дней до его смерти.
Трек получил название Cross Off и вошел в дебютный альбом Мортона Anesthetic, релиз которого назначен на первое марта 2019 года.
«Это божий дар. Ты слышишь Честера и знаешь, что это Честер», — сказал он в интервью Apple Music’s Beats 1.
Фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в