Опубликована последняя песня лидера Linkin Park

Источник: AP 2019

Трек получил название Cross Off и вошел в дебютный альбом Мортона Anesthetic, релиз которого назначен на первое марта 2019 года.

Комментируя выход песни, Мортон отметил, что голос Беннингтона невозможно перепутать ни с чьим другим.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Fv8oTQWaxwc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Это божий дар. Ты слышишь Честера и знаешь, что это Честер», — сказал он в интервью Apple Music’s Beats 1.