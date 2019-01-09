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17:09 (мск), источник: РИА Новости

Опубликована последняя песня лидера Linkin Park

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Гитарист американской группы Lamb of God Марк Мортон опубликовал песню, записанную совместно с солистом Linkin Park Честером Беннингтоном за несколько дней до его смерти.

Источник: AP 2019

Трек получил название Cross Off и вошел в дебютный альбом Мортона Anesthetic, релиз которого назначен на первое марта 2019 года.

Комментируя выход песни, Мортон отметил, что голос Беннингтона невозможно перепутать ни с чьим другим.
Во время загрузки произошла ошибка.

«Это божий дар. Ты слышишь Честера и знаешь, что это Честер», — сказал он в интервью Apple Music’s Beats 1.

Фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии 21 июля 2017 года. Музыканта похоронили в ботаническом саду города Палос-Вердес-Эстейтс.

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