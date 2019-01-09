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17:23 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит самый сказочный и таинственный британский лес

Прекрасный и жуткий одновременно.

Британский фотограф Нил Бернелл занимается фотографией несколько лет и уже успел получить международные награды. Чаще всего он снимает природу, которая на его фото выглядит непривычно.

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Одну из своих последних серий работ под названием «Мистический» Бернелл снимал в известном Вистманском лесу в Дартмуре, в британском графстве Девон. Этот лес долгое время был предметом преданий и мифов. Он появлялся в рассказах писателей и в кино, благодаря своей чарующей, сказочной атмосфере: искривленным деревьям, покрытым густым мхом и туманом.

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По словам Бернелла, он посещал лес около 20 раз перед рассветом, чтобы поймать туман и сделать нужные кадры, но получить желаемые снимки ему удалось лишь два раза.

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